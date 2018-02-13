Бронзовый бросок, надежда на шорт-трек и хоккейная битва: анонс пятого дня Олимпиады

Во вторник на Олимпийских играх завершатся соревнования по кёрлингу в дабл-миксте, где Россию в матче за бронзовые медали представят Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Софья Просвирнова имеет все шансы принести стране ещё одну медаль в шорт-треке, а женская сборная России по хоккею во второй игре квалификационного раунда встретится с командой США. О главных спортивных событиях начала недели в Пхёнчхане — в материале RT.

Кёрлинг

3:05 / Микст. Матч за 3-е место

14:05 / Микст. Финал

Стадион: Центр кёрлинга «Каннын»

Программу очередного соревновательного дня по традиции откроет кёрлинг. На льду олимпийского центра «Каннын» состоятся решающие встречи в дабл-миксте.

К сожалению, российская пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова после досадного поражения в полуфинале от команды Швейцарии со счётом 5:7 может претендовать лишь на бронзовую медаль Олимпийских игр.

Анастасия Брызгалова

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© Ma Ping/ZUMAPRESS.com

Впрочем, и это достижение по праву можно будет считать настоящим прорывом отечественного кёрлинга — ведь до сегодняшнего дня Россия никогда не сражалась за награды в олимпийском дабл-миксте.

Однако для того, чтобы вписать своё имя в историю олимпийского движения, супругам из Санкт-Петербурга предстоит сломить сопротивление норвежцев, с которыми российские спортсмены уже встречались на групповом этапе. Тогда подопечные Василия Гудина обыграли соперников 4:3.

Сноуборд

4:00 / Женщины. Хафпайп. Финал

7:00 / Мужчины. Хафпайп. Квалификация

Стадион: «Бугван Фёникс Парк»

Российские сноубордистки до решающей стадии выступлений дойти не смогли. Но любителям этого зимнего вида спорта будет на что посмотреть. Представительницы США Хлоя Ким и Мэдди Мастро вступят в битву за медали с китаянкой Лю Цзяю и японкой Харуна Мацумото. Но с наибольшей долей вероятности сразу две медали из Пхёнчхана отправятся в Северную Америку.

Что касается мужчин, Россию в квалификации хафпайпа представит Никита Автанеев. В число фаворитов спортсмен, не сумевший преодолеть стадию квалификации на Играх в Сочи, не входит, поэтому лучшим достижением для 22-летнего москвича станет выход в финал.

«Конечно, хочется попасть в призы, но и участие в финале Олимпийских игр будет очень большим результатом для меня. Я буду доволен, если пройду в финал», — цитирует сноубордиста «Спорт-экспресс».

Горные лыжи

05:30 / Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

09:00 / Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

Стадион: «Чунбон»

Соревнования в суперкомбинации начнутся со скоростного спуска, а медали будут разыграны в слаломе. Надежды российской команды возлагаются на Павла Трихичёва, который месяц назад выиграл первую в истории страны медаль в горнолыжной комбинации. Тем не менее рассчитывать на схожий успех, опираясь лишь на результат, показанный на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене, российским болельщикам не стоит. Трихичёв оказался на пьедестале в отсутствие лидеров мирового сезона, а следовательно, в Пхёнчхане попадёт в сильнейшую конкурентную среду.

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Таким образом, по предварительным подсчётам, главными претендентами на награды будут иностранные горнолыжники — лидер общего зачёта Кубка мира австриец Марсель Хиршер, чемпион игр в Ванкувере норвежец Аксель Лунн Свиндал и швейцарец Беат Фойц. Также нельзя списывать со счетов итальянца Кристофа Иннерхофера, который стал бронзовым призёром сочинской Олимпиады в данной дисциплине.

Конькобежный спорт



14:00 / Мужчины. 1500 м

Стадион: Олимпийский овал «Каннын»

Отсутствие на Олимпиаде лидера мирового зачёта Дениса Юскова открывает дорогу к медали высшего достоинства голландцу Куну Вервею, норвежцу Сверре Луи Педерсену и американцу Джоэю Мантиа. Именно они, по мнению экспертов, определят итоговую расстановку сил на финише дистанции.

Что касается шансов российской команды, вероятность вклиниться в борьбу вышеназванных конькобежцев сводится к минимуму. Единственный представитель России — Сергей Трофимов, главным успехом которого станет минимальное отставание от лидеров гонки.

Лыжные гонки

11:30 / Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

12:05 / Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

14:00 / Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала

14:25 / Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала

14:55 / Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала

15:05 / Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала

15:25 / Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал

15: 34 / Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал

Стадион: Лыжный центр «Альпензия»

А вот трассы «Альпензии» вполне способны преподнести российским болельщикам приятные сюрпризы, ведь как минимум все заявленные российские спортсмены должны принять участие в финальной гонке.

В женском спринте Юлия Белорукова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова попробуют побороться за попадание в итоговую десятку, так как навязать борьбу главной фаворитке — олимпийской чемпионке Сочи норвежке Майкен Касперсен — вряд ли смогут.

А вот в мужском спринте российским спортсменам можно присмотреться и к пьедесталу.

Александр Большунов

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© Kalle Parkkinen/Newspix24

Страну представят Александр Большунов, Алексей Виценко, Александр Панжинский и Андрей Мельниченко. Каждый из них способен удивить, как, например, сделал раннее Денис Спицов, ставший четвёртым в скиатлоне.

Однако больше всего шансов всерьёз вступить в битву за медаль у Александра Большунова. Шестая строчка в спринтерском зачёте и пятое место в общем зачёте Кубка мира позволяют ставить напротив фамилии россиянина пометку «претендент на медаль».

Санный спорт

13:30, 15:00 / Женщины. Одноместные сани. 3-я и 4-я попытки

Стадион: Центр санных видов спорта «Альпензия»

Вслед за фиаско Романа Репилова и Семёна Павличенко проблемы на санной трассе испытывают и россиянки. Так, после первых двух попыток Екатерина Батурина занимает лишь 20-е место и фактически лишилась шансов побороться за медаль.

«Сегодня я ожидала от себя более высокого результата, хотя весь этот сезон складывается для меня провально. Хуже сезона не было со времён молодёжной команды», — цитирует спортсменку ТАСС.

В ранге лидера к решающему этапу соревнований подходит действующая олимпийская чемпионка в данной дисциплине немка Натали Гайзенбергер. За ней расположились её соотечественница Даяна Айтбергер и канадка Алекс Гоф — именно это трио намерено подарить болельщикам напряжённую развязку.

Шорт-трек

13:00 / Женщины. 500 м. 1/4 финала

13:26 / Мужчины. 1000 м. Квалификация

14:11 / Женщины. 500 м. 1/2 финала

14:32 / Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала

15:07 / Женщины. 500 м. Финал

Стадион: Ледовая арена «Каннын»

На льду «Каннына», где уже была завоёвана первая медаль России, отечественные шорт-трекисты способны побороться ещё как минимум за две.

Софья Просвирнова без особых трудностей прошла квалификацию дистанции 500 метров и продолжает претендовать на выход в финал. В своём предыдущем забеге она смогла финишировать на первом месте, преодолев дистанцию за 43,376 секунды и оставив позади соперниц из Японии, Голландии и Германии. Теперь задача 20-летней петербурженки — оторваться от 16 преследовательниц и, успешно минуя стадию полуфинала, выйти на лёд в решающем забеге, там Просвирнова вполне может добежать до медали.

Семён Елистратов

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Что касается мужской квалификации на 1000 метров, главная ставка вновь на Семёна Елистратова. Бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане уже почувствовал вкус победы, обрёл уверенность в собственных силах и с большой долей вероятности без особых усилий дойдёт до финала. Компанию ему при удачном стечении обстоятельств могут составить два других представителя России, Александр Шульгинов и Павел Ситников.

Хоккей

15:10 / Женщины. 2-й тур. Группа A. США — Россия

Стадион: Хоккейный центр «Квандон»

Российским девушкам на этой Олимпиаде позавидовать сложно. Групповая сетка подкинула подопечным Алексея Чистякова проблемы уже на старте турнира. Сначала российские хоккеистки попали под прессинг лидеров мирового женского хоккея — Канады и без единого шанса на забитые шайбы были разгромлены 0:5. Теперь отечественной ледовой дружине предстоит встреча с американками, главная цель которых на этих Играх — финал против родоначальниц хоккея.

В игре против США на уверенную победу болельщикам рассчитывать не приходится. Российским девушкам будет непросто сдержать соперниц, поэтому главная задача — попытаться забить как можно больше и не позволить противницам уйти в большой отрыв.

«Сделаем выводы, постараемся не допускать таких ошибок дальше», — вратарь нашей команды Надежда Морозова о матче против сборной Канады: https://t.co/iWdhXIJ9nMpic.twitter.com/GT0oUFUs0j — Хоккей России (@russiahockey) 11 февраля 2018 г.

Сами хоккеистки уверены, что разгром от канадок поможет им сконцентрироваться на предстоящем матче.

«Думаю, что каждый позитивный момент этой игры перейдёт на следующий матч, нам будет легче. Ничего не зря, мы стараемся и работаем. Дай бог, дальше будем играть лучше! Сделаем выводы, постараемся дальше не допускать таких ошибок», — цитирует вратаря сборной России Надежду Морозову официальный сайт ФХР.