Японский конькобежец провалил допинг-тест на ОИ-2018

Конькобежец Кэй Сайто, выступающий в составе сборной Японии по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, провалил допинг-тест.

Как сообщает USA Today со ссылкой на японские СМИ, Сайто был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на 5000 м.

Отмечается, что спортсмен будет отзаявлен с соревнований, а представители Олимпийского комитета Японии созовут пресс-конференцию в связи с данным случаем.

Ранее сообщалось, что голландского конькобежца обвиняют в демонстрации неприличного жеста на церемонии награждения.