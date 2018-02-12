Японский конькобежец провалил допинг-тест на ОИ-2018

Короткая ссылка
Конькобежец Кэй Сайто, выступающий в составе сборной Японии по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, провалил допинг-тест.

Как сообщает USA Today со ссылкой на японские СМИ, Сайто был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на 5000 м.

Отмечается, что спортсмен будет отзаявлен с соревнований, а представители Олимпийского комитета Японии созовут пресс-конференцию в связи с данным случаем.

Ранее сообщалось, что голландского конькобежца обвиняют в демонстрации неприличного жеста на церемонии награждения.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Допинг Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru