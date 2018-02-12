Голландского конькобежца обвиняют в демонстрации неприличного жеста на церемонии награждения

Голландского конькобежца Шинки Кнегта, завоевавшего серебряную медаль Олимпиады-2018 в шорт-треке на дистанции 1500 м, обвиняют в демонстрации неприличного жеста на церемонии награждения.

Как сообщает The Korea Times, во время награждения Кнегт, держа в руках игрушку-талисмана Олимпиады показывал средний палец.

Отмечается, что в Южной Корее этот жест спортсмена восприняли как неуважение к победителю соревнований (южнокорейца Лим Хё Джуна — RT) и принимающей стороне.

«Похоже, что во время цветочной церемонии я показал средний палец? Это было не специально. Я просто очень плохо получился на фотографии, но это не специально. Я просто держал игрушку», — прокомментировал ситуацию Кнегт.

28-летний голландец, в прошлом был лишён бронзовой награды чемпионата Европы 2014 года, за то, что показал два средних пальца пересекавшему линию финиша россиянину Виктору Ану.

Ранее сообщалось, что Семён Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.