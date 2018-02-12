Фуркад: я считаю, что борьба с допингом — это не борьба конкретно против России

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Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал мнение, что не имеет никакого смысла обвинять российских спортсменов во всех грехах, связанных с допингом.
Фуркад: я считаю, что борьба с допингом — это не борьба конкретно против России
  • Мартен Фуркад
  • Reuters

«Я разговаривал с российскими болельщиками — у них есть ощущение, что против России ведётся война. Мне это очень не нравится. Я считаю, что борьба с допингом —  это не борьба конкретно против России. Нет никакого смысла в том, чтобы винить россиян за все грехи, связанные с допингом. Многие спортсмены по всему миру используют допинг», — приводит слова Фуркада «Чемпионат».

Ранее Фуркад заявил, что хочет получить от МОК объяснения, почему Антона Шипулина не допустили до ОИ-2018.

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