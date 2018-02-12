Фуркад хочет, чтобы МОК объяснил, почему Шипулина не допустили на ОИ-2018

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что хотел бы получить объяснения от Международного олимпийского комитета (МОК), о причинах недопуска россиянина Антона Шипулина до участия в зимней Олимпиаде 2018 года.

«Это очень сложный вопрос. Мы, атлеты, хотим знать больше. Мы рады, что Антон Бабиков и Матвей Елисеев участвуют в Олимпиаде. Но нам сложно понять, почему Шипулин не может участвовать в Играх. Хотим знать причины от МОК», — приводит слова Фуркада РИА Новости.

Шипулин не получил от МОК приглашения на участие в Играх-2018, его апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.

Ранее сообщалось, что Фуркад завоевал золото в гонке преследования на ОИ-2018.