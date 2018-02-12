Фуркад завоевал золото в гонке преследования на ОИ-2018

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на 12,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Фуркад, стартовавший с восьмой позиции, преодолел дистанцию за 32 минуты 51,7 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон с отставанием в 12 секунд и одним промахом. Бронзу завоевал немец Бенедикт Долль (+15,1; один промах).

Россиянин Антон Бабиков финишировал 40-м (+4:30,1; четыре промаха).

Ранее немка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на ОИ в Пхёнчхане.