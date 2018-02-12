Дальмайер выиграла гонку преследования на ОИ в Пхёнчхане

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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Дальмайер выиграла гонку преследования на ОИ в Пхёнчхане
  • Лаура Дальмайер
  • Reuters

Дальмайер, стартовавшая с первой позиции, преодолела дистанцию за 30 минут 35,3 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла словачка Анастасия Кузьмина с отставанием 29,4 секунды и четырьмя промахами. Бронзу завоевала француженка Анаис Бескон (+29,6; один промах).

Россиянка Татьяна Акимова стала 31-й (+3:15,5; четыре промаха), Ульяна Кайшева — 52-й (+5:58,3; пять промахов).

Дальмайер стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее она первенствовала в спринте.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, как её дочь Дарья Виролайнен пережила недопуск к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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