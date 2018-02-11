Резцова выразила сожаление, что её дочь, биатлонистка Виролайнен, живёт в России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, как её дочь Дарья Виролайнен пережила недопуск к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Даша плакала и сильно переживала. Как мама, я сделала всё, чтобы её успокоить. Признаться, я с самого начала не верила, что наших спортсменов допустят до Игр. Даже когда оправдали 28 сочинских триумфаторов и сказали, что это ещё не всё, я знала, что разочарования неминуемы. Конечно, человек всегда надеется до последнего, но я реалист по жизни и трезво смотрела на вещи», — приводит слова Резцовой Life.

Она отметила, что недопуск к Олимпиаде — это трагедия для любого спортсмена.

«Моя дочь с семи лет занимается лыжным спортом, сейчас ей 29, она 22 года в спорте, попасть на Олимпиаду — это её мечта. Рассказы мамы — это одно, а самой побывать на Играх и лично ощутить атмосферу — совсем иное. И вот мечта рядом, а дочке вдруг говорят: «Сиди на попе ровно». Это трагедия для всех. И я даже немного сожалею о том, что она живёт в России», — добавил олимпийская чемпионка.

Виролайнен не получила приглашения на участие в ОИ-2018 от Международного олимпийского комитета, её апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.

Как ранее заявил чемпион ОИ-2018 Арнд Пайффер, он всегда верил, что Антон Шипулин чист от допинга.