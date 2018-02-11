Чемпион ОИ-2018 Пайффер: всегда верил, что Шипулин чист

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер, ставший чемпионом Игр-2018 в спринте, прокомментировал недопуск россиянина Антона Шипулина до участия в Олимпиаде.

«Знаю Антона много лет, с юношеского чемпионата 2008 года. Антон — отличный спортсмен, он не показывает аномально высоких результатов только на крупных турнирах, он стабилен. Всегда верил, что Шипулин — чистый спортсмен. Я не знаю, почему его тут нет. Думаю, ему очень трудно, потому что Антон тоже ничего не понимает. Очень хотелось бы получить объяснение. В биатлонной семье это большой вопрос», — приводит слова Пайффера «Чемпионат».

Шипулин не получил приглашения на участие в ОИ-2018 от Международного олимпийского комитета, его апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.

Ранее южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин заявил, что выступает на ОИ и за Россию.