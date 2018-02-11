Южнокорейский биатлонист Лапшин: выступаю на ОИ и за Россию

Биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий Южную Корею на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, заявил, что выступает за обе страны.

Олимпийский комитет России (ОКР) разрешил биатлонистам Лапшину, Анне Фролиной и Екатерине Аввакумовой выступить за сборную Южной Кореи на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«За Корею и за Россию, я выступаю за обе страны, Россия в моём сердце всё равно. Сейчас выступаю за Корею, эта трасса считается для меня домашней. Я здесь уже долго тренируюсь. Да, наверное, она домашняя», — приводит слова Лапшина РИА Новости.

Он занял 16-е место в спринте на 10 км на ОИ-2018. Несмотря на хороший для него результат, Лапшин признался, что мечтал о более высоком месте.

«Мечтал о более высоком месте, так что мечта не свершилась», — сказал Лапшин.

Ранее немецкий биатлонист Арнд Пайффер одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.