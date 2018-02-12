На зависть биатлонистам: россиянка Аввакумова стала четвёртой в прыжках с трамплина на Олимпиаде

Немка Лаура Дальмайер и француз Мартен Фуркад выиграли гонки преследования на олимпийском турнире по биатлону, оставив далеко позади россиян Татьяну Акимову, Ульяну Кайшеву и Антона Бабикова. Однако спецкора RT гораздо больше расстроило четвёртое место «летающей лыжницы» Ирины Аввакумовой в прыжках с трамплина HS-109. О том, как чемпионка зимней Универсиады 2013 года едва не завоевала для страны третью медаль Игр — в репортаже RT из Пхёнчхана.

Какими бы сильными ни были пхёнчханские морозы, болельщики всё равно выбирают биатлон. Чтобы выдержать заряд из двух подряд гонок преследования, корейские зрители принесли одеяла и укутались в них, остальные фанаты стреляющих лыжников грелись флагами родных стран. Этот способ работает, даже если знамя не может обхватить плечи, а его материя тоньше полиэтилена. Хотя организаторы специально сделали небольшой домик для болельщиков за трибунами, под завязку он не заполнялся — ведь мало того, что оттуда не видно стрельбища, так ещё и телевизор с трансляцией позабыли установить.

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Быстрее всего в первые дни Олимпиады медали разыгрываются именно в биатлоне, и после двух спринтов запас олимпийских чудес иссяк. Чемпионами стали те же, кому золото положено за одно только громкое имя. Лаура Дальмайер с одним промахом повторила победный результат спринта, а Мартен Фуркад с такой же точностью поднялся на первое место с восьмого стартового. Этим подвиги француза не ограничились — после гонки он выступил с мощной речью в адрес отстранённого Антона Шипулина, чья сестра Анастасия Кузьмина в этот же день выиграла серебро.

«Мне сложно осознать, почему Шипулину не разрешили приехать. Мне хотелось бы понять это решение МОК, что же оно значит. Болельщики говорят, что против России идёт война. Мне это очень не нравится. Борьба с допингом — это не борьба против России. Многие спортсмены по всему миру используют допинг. Я бы хотел услышать, почему некоторые спортсмены не получили права участвовать в Олимпиаде. Если с ними поступили несправедливо, то я хотел бы извиниться», — заявил Фуркад журналистам.

Что до российских результатов, то здесь говорить не о чем. Татьяна Акимова ещё в спринте показала, что не может конкурировать с чистой стрельбой, а с четырьмя промахами подавно. Она опустилась на 31-е место. Ульяна Кайшева пошла ещё дальше и проделала путь на 52-ю позицию.

У Антона Бабикова же был относительно удачный день. Он отыграл 17 мест и замкнул топ-40 итогового протокола.

Такой биатлон нам не нужен. Да, во многом нынешние результаты российской сборной — это жестокая политика МОК. Она опустила уровень вида спорта до литовского — от этой страны тоже приехали всего четыре спортсмена, да и те показывают такие же невыразительные результаты. Конечно, нет вины биатлонистов в том, что они чувствуют себя потерянными, зависят от помощи иностранных тренеров, а в эстафетах, которые дарили надежду на медали, будут зрителями. Это всё привело к столь печальной ситуации. Жаль спортсменов, но жить прошлым нельзя. Биатлон уже не спасти, и пока слепая любовь к нему будет продолжаться, никакого праздника, как сказал Антон Бабиков, на Олимпиаде не будет.

Можно назвать это предательством к биатлону, а можно просто цикличностью жизни. Есть много примеров того, как один вид спорта долгое время был любим и почитаем, но его время подходило к концу. Когда-то конькобежный спорт заполнял под завязку «Лужники», а шахматы сводили страну с ума, но потом интерес угас. И это не происходило из-за падения результатов, просто настала пора двигаться дальше и искать что-то новое.

Так что когда обе гонки преследования закончились, возникло чувство облегчения, а не сожаления. От биатлонного стадиона достаточно было пройти минут десять, чтобы открыть для себя кое-что новое — прыжки с трамплином. Один вид двух изогнутых исполинов и доносившегося оттуда гула болельщиков принёс больше эмоций, чем незакрытые мишени и проторенная кем-то на штрафном круге лыжня.

С левого трамплина, что поменьше ростом, летели отважные спортсменки. Болельщиков на этом зрелище собралось меньше, чем на биатлоне, и к тому же некоторые трибуны оказались закрытыми. Но те, что были, представляли из себя всё ту же карнавальную публику, которой славятся зимние соревнования. Только теперь к ним добавились забавные японские болельщики, которых обычно встречаешь на фигурном катании. Впрочем, и там, и там ведь прыжки — это основа основ, так что какая-то связь двух видов спорта присутствует.

Женские прыжки с трамплина — это не ноль российских спортсменов в первой тридцатке, не один и не два. Во вторую попытку пробились сразу четыре девушки, которых хоть сейчас бери для командного турнира. Когда президент МОК Томас Бах говорит о необходимости гендерного равенства в олимпийском спорте, хочется думать, он намекает на скорое появление вполне перспективной для России медальной дисциплины.

Но пока спортсменки разыгрывают только один комплект наград, и в нём тоже можно было надеяться на успех. Ирина Аввакумова весь сезон стабильно была пятым-шестым номером мирового рейтинга и успела побывать на подиуме Кубка мира. В Сочи она тоже была претенденткой на награды, но стала лишь 16-й, а сейчас, с накопленным за четыре года опытом, свой статус оправдала. В первом прыжке Аввакумова забралась на четвёртое место, во втором укрепилась на нём.

От такого результата действительно поднялось настроение, но у самой спортсменки его не было. В отличие от биатлонистов, радующихся проделанной работе и любому занятому месту, Аввакумова была расстроена деревянной медалью.

«Это не очень хороший результат. Я даже всплакнула. Не хватило встречного ветра в первой попытке, у трёх лидеров он был, это принесло бы пять-шесть метров. Но погода внесла коррективы. Я рассчитывала попасть в тройку, ведь я же нормальная спортсменка! Теперь придётся ехать в Пекин, хотя как (участник восьми Олимпиад. — RT) Нориаки Касаи задерживаться не хочу. Пускай соперницы ещё два года радуются своим победам, а потом уже не будут», — подвела итог летающая лыжница.