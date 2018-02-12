Общий зачёт: российские фигуристы завоевали серебро в командном турнире Олимпиады в Пхёнчхане

На Олимпийских играх в Пхёнчхане завершился командный турнир по фигурному катанию. Российские спортсмены заняли второе место благодаря победе Алины Загитовой в произвольной программе. Золото завоевали канадцы, бронзу — США. Об итогах второго в истории олимпийского командного турнира — в материале RT.

Мужчины

В ночь со второго дня командного турнира по фигурному катанию на третий шансы России побороться за золото увеличились. Главные силы в одиночном катании — Канада, США и Япония — решились на замены. В Алине Загитовой можно было не сомневаться, а Михаилу Коляде выпала возможность реабилитироваться за неудачу в короткой программе. В компании с американцем Адамом Риппоном и японцем Кейдзи Танакой он выглядел намного предпочтительней, да и канадец Патрик Чан с его не самой сложной программой не был непреодолимой преградой.

Коляде нужно было только выступить в свою силу и чисто откатать произвольную программу. Бронзовый призёр чемпионата Европы немного упростил её, заменив четверной сальхов на тулуп и перераспределив прыжки во второй программе. От четверного лутца Коляда не отказался, но снова упал на нём, а последующий тулуп был в три оборота. Зато всю оставшуюся программу россиянин откатал чисто и с задором, присущим только ему. Итоговая оценка составила 173,57 балла — это ниже среднего уровня Коляды. Оставалось дожидаться, как выступят соперники Риппон и Чан.

Американец, дебютировавший на Олимпиаде в 28 лет, не исполнил ни одного четверного прыжка. Хотя его постановка была безупречной, судьи дали понять, что поощрять не станут. Риппон расположился сразу за Колядой, проиграв россиянину 0,59 балла.

А вот Чан был вознаграждён за свои старания. Хотя с акселями и риттбергером он не справился — поэтому техническая оценка оказалась ниже, чем у Коляды, — канадец получил щедрые компоненты. Суммарная оценка за прокат под песню Hallelujah составила 179,75 балла. Чан не стал олимпийским чемпионом в Сочи, но продержался в фигурном катании ещё четыре года и сделал это в Пхёнчхане. Его команда опередила российскую сборную уже на семь баллов, и это отставание было уже не отыграть.

Михаил Коляда

globallookpress.com

Женщины

Алине Загитовой, а затем и Екатерине Бобровой с Дмитрием Соловьёвым оставалось только откатать в своё удовольствие и показать, на что они способны, перед личными стартами. 15-летняя россиянка получила последний стартовый номер и могла сначала увидеть, что приготовили соперницы.

Американка Мираи Нагасу исполнила чистый тройной аксель — такое на Олимпийских играх удавалось только японкам Митори Идо и Мао Асаде. Нагасу при этом стала самой возрастной среди них. Обладательница четвёртого места на Олимпиаде в Ванкувере одним прыжком смогла оставить позади себя японку Каори Сакамото, канадку Габриэль Дэйлман и даже итальянку Каролину Костнер. Участница четырёх Олимпийских игр смогла впервые за несколько лет исполнить тройной лутц, но в середине программы сорвала несколько прыжков и стала в итоге лишь четвёртой.

При этом оценка Нагасу всё равно не была какой-то запредельной — со 137,53 балла она бы не вошла в пятёрку финала Гран-при, если говорить только о произвольной программе. В запасе у Загитовой был ещё более ценный, чем тройной аксель, элемент — каскад тройной тулуп — тройной риттбергер. Россиянка в своём дебютном выступлении на Олимпийских играх исполнила его великолепно, а дальше уже шла по накатанной. Замечательное исполнение программы под музыку из «Дон Кихота» принесло 15-летней спортсменке 158,08 балла. Лишь мировой рекорд Евгении Медведевой, установленный на прошлогоднем чемпионате мира, превосходит эти цифры.

После соревнования девушек стало окончательно понятно, что Канада выиграла золото, а Россия — серебро. Сборным США и Италии осталось разыграть бронзу в танцах. Расстроенная такой перспективой американская фигуристка Эшли Вагнер, не сумевшая отобраться на Игры, обрушилась с критикой на Загитову у себя в Twitter.

«Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом», — заявила Вагнер.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

globallookpress.com

Танцы

Танцевальные состязания превратились в выставочный турнир, и это только украсило выступления фигуристов. Если не считать японский дуэт, дважды упавший во время исполнения, остальные участники по очереди производили фурор.

Также по теме Рекорд Медведевой, сенсация от Спицова и провал Фуркада и Бё: итоги третьего дня Олимпиады Российские спортсмены остались без медалей в третий день Олимпийских игр в Пхёнчхане. Главным событием для отечественных болельщиков...

Итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте лишний раз вызвали сожаление у болельщиков тем, что это их последний сезон. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв успешно воплотили в жизнь свои сложные артистичные образы, что принесло им 110,43 балла.

Со второй попытки обойти Майю и Алекса Шибутани из США россиянам не удалось. Брат и сестра набрали 112,01 балла благодаря своей технической подготовке. Закрывался командный турнир танцоров выступлением Тессы Вирту и Скотта Моира, которые повторили рекорд Йиллиса Глафстрёма и Евгения Плющенко, только эти фигуристы смогли выиграть четыре олимпийские медали.

Сборная России выиграла вторую медаль в Пхёнчане, причём на том же катке, где была добыта первая бронза Семёна Елистратова. Серебряные награды получили Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Скоро у всех у них появится шанс пополнить свои копилки — на Олимпиаде практически каждый день будут проходить индивидуальные состязания.