Рекорд Медведевой, сенсация от Спицова и провал Фуркада и Бё: итоги третьего дня Олимпиады

Российские спортсмены остались без медалей в третий день Олимпийских игр в Пхёнчхане. Главным событием для отечественных болельщиков стал мировой рекорд фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе. Роман Репилов не сумел удержаться в первой тройке турнира саночников и в итоге стал восьмым. В мужском спринте неудача неожиданно постигла главных фаворитов Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё, а лыжник Денис Спицов, несмотря на падение, занял четвёртое место в скиатлоне. Итоги воскресенья на Олимпиаде — в материале RT.

Рекорд

Накануне дебюта Евгении Медведевой на Олимпийских играх сообщалось о лёгкой простуде, которую подхватила россиянка в Пхёнчхане. Болельщики, разумеется, начали нервничать за свою любимицу. К тому же победа 18-летней россиянки в командном турнире сборной была просто необходима в свете провала Михаила Коляды. И юная Медведева не только не подвела, но и откатала просто феноменально! Отечественная спортсменка не допустила ни одной помарки и установила новый мировой рекорд по количеству баллов за короткую программу — 81,06. Финишировавшая второй Каролина Костнер набрала лишь 75,10 очка.

«Ощущения довольно спокойные, потому что знаю — впереди ещё много работы. Я никогда не горжусь собой. Могу гордиться командой, родителями, тренерами, а я должна просто работать и показывать лучшие результаты», — спокойно оценила свой прокат Евгения.

Также Медведева рассказала, как часто её проверяют на допинг.

«Что касается пристального внимания к нашей делегации, то лично ко мне никакая проверка не приходила. Но во благо своей команды я очень тщательно за этим слежу», — добавила фигуристка.

На этом выступление в командном турнире для Медведевой завершилось. 13 января она вместе с партнёрами по команде отправится на краткосрочный сбор в любимую Японию перед личным первенством. В произвольной же программе выступит Алина Загитова.

Публикация от Figure skating (@figure_skater_dream) Фев 11, 2018 в 2:13 PST

Команда

Между тем в спортивных парах россияне произвольную уже откатали. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу с впечатляющим преимуществом, но дальше также приняли решение сосредоточиться на личном турнире. Заменили их Наталья Забияко и Александр Энберт. По решению тренера Нины Мозер отечественный дуэт продемонстрировал сильно облегчённую программу, в которой не было даже тройного сальхова. Вдобавок не обошлось без ошибки — Забияко споткнулась при заходе на поддержку. Россияне получили за своё выступление крайне скромные баллы и откатились на третью строчку, пропустив вперёд не только канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда, но и итальянцев Валентину Маркей / Ондржея Готарека.

В короткой программе в танцах на льду олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв также остались третьими, получив за своё выступление 74,76 очка, вторую для себя сумму баллов в сезоне. Россиянам совсем немного не хватило для того, чтобы опередить Майю и Алекса Шибутани из США. А канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр одержали уверенную и предсказуемую победу.

Судьба медалей в командном турнире решится в понедельник рано утром, когда состоятся произвольные программы у мужчин, женщин и в танцах на льду, но золото уже практически обрело своих новых хозяев. Канадцы после двух дней соревнований на шесть очков оторвались от россиян и на девять — от идущих третьими американцев. К сожалению, осечка Коляды стала для отечественной команды решающей. Однако Мозер своего подопечного поддержала.

«Нельзя же так с человеком поступать! Передайте тем, кто это делает, что это нехорошо. Михаил же приехал сюда не для того, чтобы падать, плохо кататься, ошибаться и проигрывать. Он просто тоже молодой. Вся команда молодая», — объяснила тренер.

Характер

А вот другой молодой россиянин, лыжник Денис Спицов, на своей первой Олимпиаде стартовал более чем достойно. В скиатлоне отечественный спортсмен финишировал четвёртым. До медали ему не хватило буквально нескольких секунд. Да, Денис падал, как и Ковтун, но исключительно по вине соперников. Норвежец Симен Хегстад Крюгер, который в итоге одержал победу, на самом старте потерял равновесие и рухнул на снег вместе со Спицовым и ещё одним россиянином, Андреем Ларьковым. Для последнего эта неудача стала практически роковой. Он так и не смог прийти в себя и финишировал лишь 30-м. На первых километрах казалось, что и молодому Спицову больше ничего не светит — слишком далёк он был от группы лидеров.

Однако Денис взял себя в руки и решил, что нужно бороться до конца. В результате ценой невероятных усилий он отыграл 40-секундное отставание от лидеров и включился в борьбу за награды. В один момент Спицов даже вышел на первую строчку, но тренеры попросили его не торопиться.

А вот Крюгер незадолго до финиша предпринял по-настоящему золотое ускорение. Поддержать его никто не смог, и устроивший завал на старте лыжник впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Спицов же до последних метров боролся за медаль, но не смог опередить Мартина Йонсруда Сундбю и Ханса Кристера Холунда. «Норвежцы-астматики» в скиатлоне заняли весь пьедестал почёта.

Спицов же, несмотря на, казалось бы, обидное четвёртое место, влюбил в себя всю страну. В свои 21 он до конца боролся с сильнейшими лыжниками планеты и многих из них опередил, например Мориса Монифика, олимпийского чемпиона Сочи в этом виде Дарио Колонью и Алекса Харви. А после финиша Денис в первую очередь вспомнил о погибшем отце.

«Он полицейский, погиб в 2009 году. Я его поддержку ощущаю до сих пор, это он привёл меня в лыжи, влюбил меня в них. Да, это не медаль, может, неправильно так говорить, но всё-таки это выступление — оно в честь папы», — признался Спицов.

Разочарование

Если Спицову удалось отыграть у лидирующей группы 40 секунд, то саночник Роман Репилов, напротив, растерял позиции и упустил медаль. После двух попыток россиянин шёл третьим и, казалось, мог сохранить за собой место на подиуме. Увы, в предпоследней попытке сказался возраст Романа. В 21 год он стал самым молодым участником олимпийского финала. В итоге Репилов допустил целый ряд грубейших ошибок и рухнул на восьмое место, подняться с которого уже не сумел.

«Третий заезд лишил меня медали. Я не знаю, как правильно прокомментировать всё произошедшее, потому что я отдал все силы, что мог, и этого, видимо, не хватило...» — написал Репилов в своём Instagram.

Зато болельщиков в качестве десерта ждала грандиозная драма на финише. Феликс Лох выходил на старт в последней попытке практически коронованным четырёхкратным олимпийским чемпионом. Никто из присутствующих просто не верил, что немец может ошибиться.

Однако в одном из поворотов Лох чуть не врезался в борт и в итоге не только потерял лидерство, но и место в тройке. Феликс показал лишь пятое время. После финиша на нём буквально не было лица. Посеревший спортсмен молча прошёл мимо ликующего австрийца Давида Гляйршера, от которого победы в Пхёнчхане не ожидал никто. После третьей попытки он шёл третьим, но сумел опередить не только Лоха, но и американца Криса Маздзера, завоевавшего серебро. Бронза столь же неожиданно досталась немцу Йоханнесу Людвигу.

Провал

Ещё хуже в воскресенье выступили российские биатлонисты. В мужском спринте Антон Бабиков занял лишь 57-е место с четырьмя промахами, а Матвей Елисеев — 83-е из 87. Впрочем, если от них болельщики особых успехов и не ждали, то результат главных фаворитов — Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё — стал настоящей сенсацией со знаком минус. Оба умудрились допустить по три промаха на лёжке и финишировали вдали от призовых мест (француз — восьмой, норвежец — 31-й).

«Я был хорошо готов к гонке. Несмотря на первый невнятный выстрел, смог себя мотивировать. Может, не справился с ветром. Не знаю. У меня была огромная мотивация в этом спринте. Но я не смог реализовать свои возможности. Очень разочарован. Хотелось удачно начать для сборной эту Олимпиаду», — недоумевал Фуркад.

Ошибками фаворитов воспользовался Арнд Пайффер. 30-летний немец не слишком быстро бежал, зато на огневых рубежах отработал на «ноль» и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом

«Не понимаю, как обогнал Фуркада и Бё. Они доминировали на рубеже и на трассе. Я удивлён. Олимпийские результаты всегда неожиданны», — признался Пайффер.

Ещё большей неожиданностью стали серебро чеха Михала Крчмара и бронза итальянца Доминика Виндиша.

Испытание

Пока мужская хоккейная сборная добиралась до Пхёнчхана, женская сыграла в Южной Корее первый матч. Причём волею календаря отечественной команде пришлось стартовать на Олимпиаде игрой с главным фаворитом — Канадой. К чести подопечных Алексея Чистякова, они продержались без пропущенных шайб весь первый период, но во втором пропустили трижды. Итоговый счёт матча — 0:5.

Соседи

Первой страной постсоветского пространства (помимо России), завоевавшей медаль в Пхёнчхане, стал Казахстан. Фристайлистка Юлия Галышева заняла третье место в могуле, пропустив вперёд только 19-летнюю француженку Перрин Лаффон и олимпийскую чемпионку Сочи Жюстин Дюфур Лапуант из Канады. Последняя уступила Лаффон всего 0,09 балла и не сумела защитить олимпийское золото.

А вот россиянки в данном виде не смогли пробиться в финал. Регина Рахимова заняла 10-е место, Екатерина Столярова — 11-е, а Марика Пертахия — 16-е.

Достижение

В мужском конькобежном спорте на дистанции 5000 метров россияне вовсе не были представлены, зато там состоялось по-настоящему историческое событие. Главный фаворит гонки Свен Крамер не только завоевал четвёртое олимпийское золото в карьере, оправдав прогнозы экспертов, но и стал самым титулованным конькобежцем в истории. На счету голландца теперь значатся в общей сложности восемь медалей Игр (четыре золота, два серебра и две бронзы), и останавливаться на достигнутом он не намерен.

«Конечно, я очень рад, что выиграл дистанцию 5000 метров на третьей Олимпиаде подряд. Это отличное достижение, но я уже думаю о следующих стартах. Мне повезло, что я начал позже основных соперников и, зная их время, мог грамотно раскладывать силы по дистанции», — приводит слова Крамера Олимпийский канал.

Мужество

Отдельного упоминания заслуживает и канадец Марк Макморрис. Да, в отличие от Крамера, он не смог стать олимпийским чемпионом, но его бронза в слоупстайле равноценна золоту. В прошлом году 24-летний спортсмен получил тяжелейшие травмы в Уистлере. В результате неудачного падения Макморрис сломал челюсть, руку, таз, рёбра, а также получил разрыв селезёнки и лёгкого. На вертолёте он был доставлен в Ванкувер, где перенёс две сложнейшие операции. Несмотря на ужасные травмы, Марк успел восстановиться к Играм и добавил к сочинской бронзе ещё одну.

В конце марта 2017 года канадский сноубордист Марк Макморрис @markmcmorris получил тяжелейшие травмы во время катания. А сегодня — завоевал бронзу #Pyeongchang2018.



Маленький срок, но такой большой и трудный путь 💪 pic.twitter.com/6ch1hVFrfa — Олимпийские игры (@Olympic) 11 февраля 2018 г.

Техника

Возвращаясь к сборной России: практически каждый день болельщики становятся свидетелям того, как организаторы Игр упорно не желают следовать ограничениям МОК, наложенным на страну. То диктор назовёт национальность отечественных спортсменов, то в заявке на гонку окажется лыжница, вовсе не допущенная на Олимпиаду. Воскресенье в плане подобных неточностей исключением не стало. На официальном сайте Игр во время соревнований в могуле у женщин напротив российских фристайлисток долгое время стоял отечественный триколор, а не олимпийский флаг, что является прямым нарушением указаний МОК. Позже ошибка была исправлена.

Признание

Да и многие иностранные спортсмены открыто признаются, что не понимают, почему МОК наложил санкции на их российских коллег. Например, серебряный призёр скиатлона норвежец Сундбю после финиша признался, что расстроен отсутствием в Пхёнчхане Сергея Устюгова.

Также по теме Подиум Елистратова, рекорд Бьорген и «открытый чемпионат Нидерландов»: результаты второго дня Олимпиады Во второй день Олимпиады в Пхёнчхане российские спортсмены завоевали первую медаль. Шорт-трекист Семён Елистратов занял третье место...

«Многие атлеты скучают по Устюгову, но у нас нет никаких ответов. Многие из нас просто не понимают, что произошло. Сама ситуация достаточно хаотичная, мы осведомлены только о конкретном решении МОК», — заявил спортсмен.

Схожим образом высказался и олимпийский чемпион в биатлоне Пайффер, который до того критиковал россиян за якобы существовавшую в стране допинговую программу. Теперь мнение немца, кажется, начинает меняться.

«Знаю Антона Шипулина много лет, с юношеского чемпионата мира 2008 года. Антон — отличный спортсмен, он не показывает аномально высокие результаты только на крупных турнирах, он стабилен. Всегда верил, что Шипулин — чистый спортсмен. Я не знаю, почему его тут нет. Думаю, ему очень трудно, потому что Антон тоже ничего не понимает. Очень хотелось бы получить объяснение. Для биатлонной семьи это большой вопрос», — отметил Пайффер.

Каминг-аут

Американский фигурист Адам Риппон стал первым открытым геем, принявшим участие в Играх. Этим остался не очень доволен вице-президент США Майк Пенс, один из руководителей делегации страны в Южной Корее. В ответ молодой человек спортсмена Гас Кенуорти выложил неоднозначный пост в своём Twitter.

