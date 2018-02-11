Открытые представители секс-меньшинств впервые выступят в составе сборной США на зимних ОИ
В составе сборной США на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступят три открытых представителя сексуальных меньшинств.
Об этом сообщает Daily Mail US.
Фристайлист Гас Кенуорти опубликовал совместные фотографии с фигуристом Адамом Риппоном.
«Мы здесь. Мы геи. Смиритесь», — подписал фогорафию в своём Twitter Кенуорти.
О своей нетрадиционной сексуальной ориентации также заявила конькобежка Бриттани Боу.
Никто из американских спортсменов ранее открыто не совершал каминг-аут перед зимними ОИ.
Ранее чемпион мира канадский фигурист Эрик Редфорд сделал предложение руки и сердца испанскому танцору на льду Луису Фенеро.
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