Открытые представители секс-меньшинств впервые выступят в составе сборной США на зимних ОИ

В составе сборной США на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступят три открытых представителя сексуальных меньшинств.

Об этом сообщает Daily Mail US.

Фристайлист Гас Кенуорти опубликовал совместные фотографии с фигуристом Адамом Риппоном.

«Мы здесь. Мы геи. Смиритесь», — подписал фогорафию в своём Twitter Кенуорти.

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации также заявила конькобежка Бриттани Боу.

Никто из американских спортсменов ранее открыто не совершал каминг-аут перед зимними ОИ.

Ранее чемпион мира канадский фигурист Эрик Редфорд сделал предложение руки и сердца испанскому танцору на льду Луису Фенеро.