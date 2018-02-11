Первое выступление Загитовой, медальные надежды Смышляева и полуфинал в кёрлинге: анонс четвёртого дня Олимпиады

В понедельник на Олимпийских играх в Пхёнчхане завершится командный турнир в фигурном катании. Женскую произвольную программу в составе сборной России представит 15-летняя дебютантка Игр Алина Загитова. Фристайлист Александр Смышляев, занявший второе место в квалификации, имеет шансы завоевать медаль в могуле, а Ирина Аввакумова поборется за награду в прыжках на лыжах с трамплина. Кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова в полуфинале дабл-микста сыграют со Швейцарией, а в биатлоне состоятся мужская и женская гонка преследования. О главных спортивных событиях начала недели и шансах россиян на медали — в материале RT.

Сноуборд

04:00 / Женщины. Слоупстайл. Финал

07:30 / Женщины. Хафпайп. Квалификация

Стадион: «Бугван Фёникс Парк»

Сноубордистки стали одними из первых жертв изменчивой погоды Пхёнчхана. Изначально квалификация в данном виде программы должна была пройти 11 февраля, однако из-за неблагоприятных метеоусловий была сначала отложена, а затем отменена. Таким образом, в дисциплине слоупстайл спортсменки минуют отборочный раунд и сразу выступят в финале. Причём победитель будет определён по итогам не трёх этапов, как было запланировано ранее, а двух.

Среди участниц турнира значится и представительница России Софья Фёдорова. Отечественная спортсменка довольно успешно выступала на этапах Кубка мира — дважды она вошла в восьмёрку сильнейших.

Кроме того, пройдёт квалификация в дисциплине хафпайп. К сожалению, российская сборная здесь лишена представительства. Главными соискательницами наград являются американки Хлоя Ким и Мадди Мастро, китаянка Лю Цзяюй и испанка Керальт Кастельет.

Фигурное катание

04:00 / Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

05:10 / Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа

06:20 / Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольная программа

Стадион: Ледовая арена «Каннын»

В понедельник будут разыграны первые медали в фигурном катании. В рамках четвёртого дня Олимпиады мужчины, женщины и танцевальные пары представят свои произвольные программы. По итогам будут определены победитель и призёры в командном турнире Игр. На данный момент в общем зачёте лидируют канадцы (45 баллов), россияне идут на втором месте (39 баллов), третье занимают американцы (36 баллов).

Сначала на лёд выйдут мужчины. Россию представит Михаил Коляда. Спортсмен крайне неудачно выступил в короткой программе и показал лишь восьмой результат. Это стало причиной серьёзного отставания отечественной команды в общем зачёте. На защиту атлета встала тренер Нина Мозер.

«Нельзя же так с человеком поступать! Передайте тем, кто это делает, что это нехорошо! Он же не приехал сюда для того, чтобы падать, плохо кататься, ошибаться и проигрывать! Он просто тоже молодой! Команда вся молодая», — сказала Мозер РИА Новости.

В качестве одной из причин неудач атлета она назвала расписание турнира.

«Конечно, если у тебя что-то вызывает сомнения, в команде лучше этого не делать. Я нашему одиночнику об этом и сказала. Он пошёл на максимум, а в команде риск — это ненужное дело. Потому что в 10 утра невозможно идеально катать в принципе. С полным набором четверных чисто на этих соревнованиях не откатается ни один мальчик», — добавила наставница.

Коляда первым выйдет на лёд, за ним последуют итальянец Маттео Риццо, американец Адам Риппон, канадец Патрик Чан и японец Кейдзи Танака.

Вслед за мужчинами будут выступать женщины. Здесь Россию представит чемпионка Европы 2018 года Алина Загитова, которая заменит триумфально откатавшую короткую программу Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка мира показала лучший результат, попутно установив мировой рекорд.

«Заявка Медведевой на короткую программу — это очень правильное решение с точки зрения командной борьбы, потому что любой нашей девочке пришлось бы бороться с фигуристками, которые уже вошли во взрослый разряд женского катания. Алина Загитова в короткой программе была бы менее удачным вариантом, нежели Медведева, потому что Каролина Костнер и Кейтлин Осмонд демонстрируют более зрелое катание. При какой-либо малейшей оплошности судьи могли бы приклеить Загитовой тему юношества. В произвольной программе скидку на возраст и женственность не сделаешь, потому что там более сложный контент и блестящее исполнение. В целом я ещё раньше говорил, что только несчастье может помешать нашим спортсменкам быть сильнейшими», — считает заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин.

Замены в своих составах провели и все оставшиеся сборные, не считая Италии, которую по-прежнему будет представлять Каролина Костнер. Цвета сборной США будет защищать Мирай Нагасу, Канады — Габриэль Дейлман, а за Японию выступит Каори Сакамото.

Закрывать командный турнир будут выступления танцевальных пар. Там россияне обошлись без замен, сделав ставку на Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьёва. Тому же примеру последовали и сборные других стран. По итогам короткой программы российский дуэт занял третье место, уступив канадской паре Тесса Вирчу/Скотт Мойр и американцам Майе и Алексу Шибутани.

«Прокатом мы очень довольны — был контакт между нами. По внутренним ощущениям это был лучший прокат за сезон! Мы расстроены, что за румбу нам поставили только второй уровень, ведь мы очень много над ней работали! Завтра наша любимая произвольная, которую мы готовы проехать с таким же хорошим настроем», — сказал ТАСС Соловьёв.

Его партнёрша призналась, что разница во времени является для неё серьёзной проблемой.

«Тяжело вставать в 03:15. Организм, конечно, привыкает ко всему, но я никогда не ложусь спать раньше полуночи, здесь пришлось заставить себя», — рассказала Боброва РИА Новости.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

Reuters

© Damir Sagolj

Горные лыжи

04:15, 07:45 / Женщины. Гигантский слалом. 1-я и 2-я попытки

Стадион: Горнолыжный центр «Ёнпхён»

В понедельник будут разыграны медали в гигантском слаломе. Здесь российским болельщикам вряд ли приходится рассчитывать на высокие места. Отечественную сборную представит 19-летняя Анастасия Силантьева, лучшим достижением которой в данной дисциплине является 18-е место на молодёжном чемпионате мира 2018 года в Давосе.

Главными претендентками на золото являются лидер общего зачёта Кубка мира немка Виктория Ребенсбург, француженка Тесса Уорли и американка Микаэла Шиффрин.

Биатлон

13:10 / Женщины. Гонка преследования. 10 км

15:00 / Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

Стадион: Центр биатлона «Альпензия»

На четвёртый день Игр пройдут гонки преследования в биатлоне. Сначала на старт выйдут женщины, а после свою гонку проведут мужчины.

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В женском пасьюте Россию представят две биатлонистки. Ульяна Кайшева вряд ли сможет побороться за что-то серьёзное — она отправится на дистанцию под 33-м номером, уступая лидеру 1 минуту 52,3 секунды. Чуть больше шансов на попадание в топ-10 у Акимовой. 27-летняя уроженка Чебоксар не допустила ни одного промаха в спринте, но не смогла подняться выше 20-й строчки, проиграв Лауре Дальмайер 1 минуту 18 секунд.

Немка идеально выступила в спринте, не допустив ни одного промаха, и заслуженно завоевала свою первую олимпийскую медаль. Вслед за ней стартуют норвежка Марте Олсбу и чешка Вероника Виткова.

В мужской гонке представительство российской сборной ограничится одним атлетом. Антон Бабиков и Матвей Елисеев провалили спринтерскую гонку, допустив три и пять промахов соответственно. В итоге Елисеев финишировал лишь 83-м, не сумев получить путёвку в пасьют.

Бабиков начнёт гонку под 57-м номером, но рассчитывать на что-то ему не приходится. Его отставание от лидера составило 2 минуты 9 секунд, и отыграть его будет практически невозможно.

Под первым номером на дистанцию выйдет немец Арнд Пайффер. В пределах десяти секунд стартуют чех Михал Крчмар, итальянец Доминик Виндиш и австриец Юлиан Эберхард. Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад начнёт гонку под восьмым номером, Йоханнес Бё — под 31-м.

Фристайл

13:25 / Мужчины. Могул. 2-я квалификация

15:00, 15:35, 16:10 / Мужчины. Могул. Финал

Стадион: «Бугван Фёникс Парк»

Главной надеждой россиян в данной дисциплине является Александр Смышляев. Бронзовый призёр Сочи в квалификации занял второе место с результатом 83,93 балла. Отечественный спортсмен пропустил вперёд только канадца Микаэля Кингсбери, четыре года назад завоевавшего на Олимпиаде серебро. Золото тогда досталось его соотечественнику Александру Билодо, который первенствовал и на Играх в Ванкувере. Однако до Пхёнчхана главный фаворит в могуле не добрался — завершил карьеру. Таким образом, у опытного 30-летнего Смышляева появляются хорошие шансы как минимум на медаль, потому что главным претендентом на золото является всё-таки Кингсбери.

Александр Смышляев

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Все соперники в хорошей форме — всё-таки это Олимпиада, здесь тридцатка сильнейших выступает. Для меня явный фаворит — Кингсбери. В Пхёнчхане он выглядит здорово, да и на протяжении всего сезона показывает какие-то фантастические результаты», — приводит слова Смышляева «Команда России».

При этом сам россиянин из-за тяжёлой травмы колена полностью пропустил предыдущий сезон.

Санный спорт

13:50, 15:25 / Женщины. Одноместные сани. 1-я и 2-я попытки

Стадион: Центр санных видов спорта «Альпензия»

Если бы МОК допустил на Олимпиаду серебряного призёра Сочи Татьяну Иванову, то у России в Пхёнчхане появлялся бы неплохой шанс на дополнительную медаль. Отечественная спортсменка после успеха на домашних Играх стремительно прогрессировала. В январе она стала чемпионкой Европы, а по итогам прошлого сезона Кубка мира заняла третье место. Вдобавок год назад она выиграла этап КМ как раз в Пхёнчхане.

В отсутствие Ивановой честь России будет отстаивать Екатерина Батурина. Когда-то она считалась лучшей молодой саночницей планеты, но на взрослом уровне оправдать выданные авансы не сумела.

Прыжки с трамплина

13:50 / Женщины. Трамплин HS-109. Финал

Стадион: Центр прыжков с трамплина «Альпензия»

В данной дисциплине Россию будет представлять Ирина Аввакумова. Завоевать медаль ей будет непросто, но определённые шансы на попадание в тройку спортсменка имеет. Порой 26-летняя уроженка Ленинградской области демонстрирует очень неплохие результаты. Например, в январе она стала третьей на этапе Кубка мира в Японии. Аввакумова и прежде поднималась на подиум в рамках КМ, а в сезоне 2013/2014 даже выиграла домашний этап в Чайковском.

Ирина Аввакумова

globallookpress.com

© Rok Rakun

Кёрлинг

Микст. Полуфинал

Стадион: Центр кёрлинга «Каннын»

Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий быстро стали одними из главных звёзд Олимпиады. Молодожёны даже напомнили журналистам из США героев известных фильмов. Так, Анастасию они сравнили с «девушкой Джеймса Бонда», а у Александра нашли сходство с персонажами знаменитой саги «Форсаж».

К счастью, отечественные спортсмены отлично проявляют себя и на льду. В первом в истории Олимпиад турнире по дабл-миксту в кёрлинге они пробились в полуфинал и теперь встретятся с Швейцарией. Любопытно, что поединком с этой же командой россияне закрывали групповой этап и уступили — 8:9. Впрочем, Брызгалова и Крушельницкий вели вплоть до последнего энда и сами отдали победу сопернику. Таким образом, российский дуэт имеет все шансы на выход в финал.