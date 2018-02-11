Драматичная развязка: лидировавшие после первого дня саночники Репилов и Лох остались без медалей Олимпийских игр

Российский саночник Роман Репилов, входивший в тройку лидеров после первого соревновательного дня на Олимпийских играх, не сумел завоевать медаль. 21-летний спортсмен откатился на восьмое место после третьей попытки и не сумел подняться выше. Неудача постигла и другого фаворита турнира — Феликса Лоха, который совершил грубую ошибку в последнем заезде и в итоге остался без наград. О драматичной развязке турнира — в репортаже спецкора RT.

На Олимпийских играх никогда не обходится без приключений. Кажется, что неожиданные сюрпризы, происходящие на каждом шагу, прописаны в Олимпийской хартии и обязательны к исполнению. Поэтому водители такси завозят пассажиров неизвестно куда, а в столовых для прессы под видом обычного чая скрывается необычный напиток со вкусом овса.

Не обошлась без неожиданностей и поездка в центр санных видов спорта «Альпензия», где у российской сборной были самые высокие шансы на медаль во второй день Олимпиады. Автобус для журналистов, который должен был доставить к финишному городку, был забит под завязку и уже готов ехать, как вдруг пришёл представитель охраны и попросил всех выйти. Репортёры, многие из которых были с камерами, испугались, что им снова устроят досмотр. Все были выведены на мороз, и автомобиль отъехал в палатку.

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Мелькнула мысль, что меры безопасности были усилены, потому что на финале мужских одиночных саней ожидается визит большого гостя. Но кого? Вряд ли кого-то из руководства Южной Кореи — всё-таки не в этом виде спорта хозяева могут ждать медалей. Тогда, возможно, стоит ждать президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха? Ему бы хотелось поболеть за соотечественника Феликса Лоха, лидировавшего после двух заездов.

Через несколько минут выяснилось, что проверка нужна была автобусу, и когда он вернулся к остановке, успевшая увеличиться толпа журналистов быстро забилась в него. Разношёрстная компания, представляющая десяток стран, поехала к горе, на склоне которой разместилась санно-бобслейная трасса. Глядя на неё, начинаешь понимать, почему организаторам захотелось проводить соревнования по санному спорту именно ночью. Не только потому, что так удобнее немецким болельщикам у себя на родине, но и потому, что это величественное сооружение особенно эффектно смотрится на фоне чёрного неба.

Перед третьим спуском расклад соревнований был таков: на первом месте — мечтающий стать первым четырёхкратным олимпийским чемпионом в санях Феликс Лох, на втором — никогда не хватавший звёзд с неба австриец Давид Гляйршер, на третьем — Роман Репилов, блиставший на тренировках. Рядом с этой троицей оказался американец Крис Маздзер, за которым пришёл целый десант болельщиков.

Именно фанаты из США разных возрастов составляли большинство на крошечных, но уютных трибунах санной трассы. Не корейские, не немецкие — американские.

В санном спорте можно найти много представителей разных небольших стран, и едва ли не у каждой к началу третьего спуска образовалась своя группа поддержки. К огромному сожалению, только не у России. Спуск Репилова проходил в неуютной тишине, и лишь после того, как Роман ударился о борт, по трибунам пронёсся дружный возглас разочарования. А минуту спустя он быстро сменился восхищением — следом стартовал Маздзер и поднялся сразу на второе место. На радостях четыре американские девушки разделись почти догола, не побоявшись 10-градусного мороза.

Российские болельщики не подошли ни к спуску Степана Фёдорова, ни Семёна Павличенко, потерявших свои надежды на медали ещё в первый день. Репилов же лишился шанса только сейчас. Когда пришлось осознать, что россиянам медаль не достанется, внимание привлёк болельщик с огромным флагом Индии на спине. Он явно пришёл поболеть за Шиву Кешавана — легенду санного спорта. Когда-то он стал самым молодым спортсменом, отобравшимся на Олимпийские игры, а теперь идёт на рекорд Альберта Демченко — в Пхёнчхане проходит его шестая Олимпиада.

Правда, поклонник Кешавана не был похож на уроженца Индии и к тому же разговаривал с друзьями на итальянском. А когда он достал российский флаг и привязал его спереди, как галстук, то окончательно сбил спецкора RT с толку. Оказалось, что Альберт — действительно итальянец, поддерживает Индию, а российский флаг привёз из Сочи с прошлой Олимпиады. Он сразу оговорился, что болеет за все страны, но Индия всё же занимает особое место в сердце. Своё слово он сдержал — итальянец радовался каждому спортсмену, а россиянам махал флагом.

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Во время четвёртого спуска российские болельщики всё-таки пришли. Но после спуска Репилова, которым он обеспечил себе восьмое место, трибуны опустели. Однако те, кто остался поддерживать своих, были вознаграждены самой невероятной развязкой в истории санного спорта, а заодно редким для Пхёнчхана лёгким снегом.

Не выигрывавший даже медалей Кубка мира Гляйршер обеспечил себе бронзу и привёл в восторг товарищей по сборной, поджидавших его у финиша. Следом из стартового городка выехал Маздзер и поиграл на нервах болельщиков — то он проигрывал три тысячных секунды, то выигрывал две тысячных, а в итоге остался вторым и принёс США первую в истории медаль в мужских одиночных санях.

Последним, как и подобает лидеру соревнований, на свой четвёртый спуск вышел Феликс Лох. Половину дистанции он проехал с солидным преимуществом над Гляйршером, однако на второй половине дистанции совершил оплошность, задел борт и едва не вылетел из саней. Он доехал до финиша, где увидел обезумевших от счастья австрийцев.

Великий спортсмен так и остался трёхкратным олимпийским чемпионом, а в Пхёнчане занял лишь пятое место. Небольшим утешением для немецкой торсиды было то, что Йоханнесу Людвигу досталась бронза. Кто бы мог подумать, что медали распределятся именно так! Как и то, что самая лучшая атмосфера — на соревнованиях по санному спорту.