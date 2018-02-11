За себя и Устюгова: российский лыжник Спицов стал четвёртым в скиатлоне на Олимпиаде в Пхёнчхане

В третий день XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане был разыгран второй комплект наград в лыжных гонках. Победу одержал норвежец Симен Крамер, серебро и бронза достались его соотечественникам Мартину Сундбю и Хансу Холунду. Лучшим из россиян стал 21-летний Денис Спицов, финишировавший четвёртым. О главных событиях забега — в материале RT.

Вслед за женщинами, накануне разыгравшими комплект наград в скиатлоне, на старт вышли мужчины. Протяжённость дистанции составила 30 км. Россию в данной дисциплине также представили четверо спортсменов: Андрей Ларьков, Денис Спицов, Алексей Виценко и Андрей Мельниченко. Из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить на турнир двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова отечественная команда оказалась в ослабленном составе.

В нынешнем сезоне лыжники всего однажды провели гонку по правилам скиатлона. Победу в ней одержал лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо. Серебро и бронза достались его соотечественникам — Мартину Сундбю и Хансу Холунду. Россияне Алексей Червоткин, Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли места с восьмого по десятое.

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Уже на старте гонки стало ясно, что отечественным атлетам в ней придётся очень тяжело. На первых метрах дистанции Спицов и Ларьков угодили в завал лыжников, инициатором которого стал Крюгер. Норвежец оступился и упал, сломав при этом палку, после чего не смогли удержаться на ногах россияне. В результате этого инцидента они оказались отброшены в конец пелотона и были вынуждены выступать в роли догоняющих.

Лидерство на первых километрах дистанции захватил финн Ийво Нисканен. Он в компании со швейцарцем Дарио Колоньей занял лыжню и на протяжении 11 км не давал ни одному из спортсменов возглавить гонку. Россияне Спицов, Ларьков и Виценко шли в плотной группе гонщиков, а Мельниченко серьёзно отстал, уступая финну более 45 секунд.

Ближе к середине гонки группа лидеров серьёзно оторвалась от остальных. Около 15 лыжников, в числе которых оказался Спицов, начала активно наращивать своё преимущество, а их конкуренты не смогли выдержать предложенного темпа. К сожалению, ни один из россиян, кроме Дениса, не смог удержаться в числе сильнейших. На пит-стопе Виценко занимал лишь 22-е место и отставал от первого места на 43 секунды. Не справились с гонкой Ларьков и Мельниченко, проигрывавшие возглавившему пелотон Клебо более 1 минуты 10 секунд.

21-летний Спицов отказывался сдаваться. Россиянин держался в числе лидеров, а на 20-километровой отметке и вовсе вырвался на первое место. Однако никто из лыжников не был готов к рывку Крюгера. За 5 км до финиша норвежец совершил мощнейший рывок и оставил далеко позади всех своих конкурентов. Никто из них так и не смог приблизиться к нему до самого конца гонки. Для 24-летнего атлета эта медаль стала первой олимпийской наградой в карьере.

«Когда я упал, то подумал: чёрт, тут ещё два парня завалились на меня, палка сломана, что делать? Но скорость потока была небольшой, я приложил все силы, чтобы догнать группу, хотя и очень устал. Но сам факт меня так порадовал, что всё это придало сил на решающий рывок», — сказал после гонки триумфатор.

Серебро и бронзу между собой разыграли ещё два представителя норвежской сборной — Сундбю и Холунд. Верх взял более опытный 31-летний атлет, завоевавший свою третью награду Игр. Ранее он становился серебряным призёром турнира в Ванкувере, а в Сочи занёс себе в актив бронзу.

Несмотря на отсутствие медали, выступление Спицова можно считать очень успешным. Молодой россиянин не только не ударил в грязь лицом в своей первой гонке на Олимпийских играх, но и остановился в одном шаге от подиума, уступив лишь трио из Норвегии. В финишном створе он опередил опытного француза Мориса Манифика. Также за его спиной остались такие титулованные спортсмены, как Колонья, Клебо и Харви.

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О Спицове заговорили около года назад, после его выступления на молодёжном чемпионате мира в США. Особенно запомнился финиш в скиатлоне, где Денис в компании с Червоткиным и Большуновым устроили шоу — атлеты взялись за руки и одновременно переступили финишную черту, одержав победу в забеге. Определять триумфатора пришлось с помощью фотофиниша.

Другие представители российской команды вряд ли могут занести эту гонку себе в актив. Виценко финишировал 24-м и проиграл Крюгеру 1 минуту 42,3 секунды. Недалеко от него расположились Мельниченко и Ларьков, занявшие 29-е и 30-е места соответственно. Однако их отставание от победителя выглядит катастрофическим — 2 минуты 30 секунд.

После гонки Спицов признался, что не мог даже мечтать о таком выступлении в скиатлоне.

«Если бы мне перед гонкой об этом сказали, я бы просто посмеялся и не поверил всему этому», — признался спортсмен.

Также он прокомментировал завал на старте гонки, рассказав, как ему удалось вернуться в лидерскую группу.

«Да, это падение повлияло, пришлось много отыгрывать, поскольку получилось, что со старта мы ушли последними. Хорошо, что темп гонки был средним и удавалось закрывать просвет», — добавил Спецов.

По словам лыжника, статус олимпийского атлета не мешает ему демонстрировать высокие результаты на турнире.

«На меня это никак не влияет, стараюсь на это не обращать внимания. Всё равно все знают, какую страну мы представляем, поэтому стараюсь не думать об этом лишний раз. Но есть желание доказать в ответ. Лидеры нашей команды не могут выступать, и это подстёгивает. Очень досадно и обидно, ведь у нас здесь могла быть одна из сильнейших команд в истории», — отметил лыжник.

21-летний спортсмен рассказал, что его кумиром является олимпийский чемпион Сочи Александр Легков.

«Перед этапом Кубка мира в Давосе, где я дебютировал, мы постоянно общались с Александром Легковым, делились впечатлениями. Тяжело было его слушать, да и наша дальнейшая судьба была непонятной. Очень рад, что справедливость восторжествовала и Саня может вздохнуть спокойно. Он всегда для меня был кумиром, поскольку никто не пережил столько, сколько он. Сколько у него было падений, сколько неудач, сколько таких же четвёртых мест, но он всё-таки сумел выиграть свой королевский полтинник», — добавил Спицов.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не смогла сдержать слёз после финиша Спицова.

«Я сегодня, как вы видели, плакала от счастья, когда мой спортсмен финишировал четвёртым. Конечно, мы предполагали, что он может быть в шестёрке, но получилось всё так здорово. Спицов в начале гонки попал в завал, как и сегодняшний победитель Крюгер, но у того опыта побольше. Денис — это молодой спортсмен, он в силу возраста только сейчас набирает форму. Если говорить про других, то разочаровал Андрей Ларьков. Все остальные выступили хорошо», — рассказала Вяльбе ТАСС.

Серебряный призёр гонки Мартин Сундбю эмоционально отреагировал на вопрос, слышал ли он до этой гонки о Спицове.

«Конечно! О чём вы говорите! Не просто слышал, но и отдавал себе отчёт в том, что он очень силён», — сказал норвежец «Спорт-Экспрессу».

Также он прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить к Играм в Пхёнчхане Сергея Устюгова.

«Это тяжёлый вопрос. Я не хотел бы много говорить про это сейчас. Отстранение такого количества россиян кажется странным. Многие сожалеют, что Устюгова здесь нет. Он выделяется своим характером. Нам ничего не объясняют, и из-за этого ситуация кажется хаотичной», — добавил атлет.

Канадец Алекс Харви, финишировавший восьмым, высоко оценил Спицова и сказал, что не понимает причины недопуска к олимпийскому турниру Устюгова.

«Я считаю, что Денис — чистый спортсмен. Пожму ли я ему руку? У меня нет с этим проблем. Я не знаю, почему не пригласили Устюгова на Олимпиаду. Те ребята, которые были упомянуты в докладе Макларена, я считаю, не должны быть здесь. Что касается Сергея, то его имя никогда не фигурировало в нём. Я не знаю, почему его нет здесь. Для меня трудно высказать своё отношение, хорошее или плохое. У меня нет позиции по этому вопросу», — признался спортсмен в интервью РИА Новости.