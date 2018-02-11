Золотая дебютантка: Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу командного турнира фигуристов на Олимпиаде

В Пхёнчхане стартовал третий соревновательный день зимних Олимпийских игр. Российские фигуристы продолжают бороться за золото в командном турнире. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева успешно дебютировала на Олимпиаде. Она стала лучшей в короткой программе, установив мировой рекорд в данной дисциплине. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Южной Кореи.