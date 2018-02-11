Золотая дебютантка: Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу командного турнира фигуристов на Олимпиаде

Короткая ссылка
Сергей Стариков, Лев Савари, Ксения Рахновская, Борислав Головин
В Пхёнчхане стартовал третий соревновательный день зимних Олимпийских игр. Российские фигуристы продолжают бороться за золото в командном турнире. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева успешно дебютировала на Олимпиаде. Она стала лучшей в короткой программе, установив мировой рекорд в данной дисциплине. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Южной Кореи.
Медведева выступает в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пхёнчхане
  • Евгения Медведева
  • AFP
  • © TORU YAMANAKA
Автообновление

  • 11 февраля 2018

    Квалификационные заезды сноубордисток в дисциплине слоупстайл сегодня не состоятся. Из-за погодных условий их решено перенести на 12 февраля, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на организаторов. На данный момент точное время не сообщается. 

    Россию в данном виде программы представит Софья Фёдорова.

  • Возвращаемся к Медведевой. Фигуристка рассказала, какую поддержку ей оказывает коллега Екатерина Боброва.

    В ответ на вопрос «Чемпионата», подбадривала ли её Боброва на правах капитана, Медведева сказала: «Мы живём в одной квартире. Она всегда меня поддерживает, неважно, фигурное это катание или что-то ещё. Мне кажется, она хоть ночью может ко мне сорваться и ехать меня успокаивать».

    Также она добавила, что не заметила слишком пристального внимания со стороны проверяющих Международного олимпийского комитета.

    «Что касается пристального внимания к нашей делегации, то лично ко мне никакая проверка не подходила. Но во благо своей команды я очень тщательно за этим слежу», — добавила фигуристка.

  • Также Репилов рассказал, что для него значит выступать не под российским флагом.

    «Я вынужден пойти на такие условия, чтобы стартовать в Пхёнчхане. У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой. Да, выступление без флага и гимна можно рассматривать как унижение. Но люди понимают, что наши выигранные медали приедут в Россию. Я тоже патриот и приехал в Пхёнчхан, переступая через себя. Приехал сражаться за свою страну», — сказал Репилов.

  • Сегодня медаль Олимпиады постарается завоевать российский саночник Роман Репилов. После двух попыток он занимает третье место, уступая немцу Феликсу Лоху и австрийцу Давиду Глайршеру.

    «Я хочу хорошо проехать все четыре заезда. Если мне это удастся, то я точно буду в числе главных претендентов на медали. Но я не думаю о самой награде, не рвусь к ней. Я просто хочу качественно сделать свою работу», — признался Репилов ТАСС.

  • Фигуристка Боброва призналась, что разница в часовых поясах является для неё серьёзной проблемой.

    «Тяжело вставать в 03:15. Организм, конечно, привыкает ко всему, но я никогда не ложусь спать раньше полуночи, здесь пришлось заставить себя», — приводит слова Бобровой РИА Новости.

  • Тем временем уже две пары представили свои произвольные программы в командном турнире. Первыми на лёд вышли японцы Миу Сузуки и Рюичи Кихара, они набрали лишь 97,67 балла.

    Вслед за ними выступали итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек, которые откатали на порядок лучше, заработав 138,44 балла.

  • Прокат Медведевой не оставил равнодушным даже серебряного призёра Олимпиады-2010 в мужском одиночном катании Чарли Уайта. Американец на своей странице в Twitter назвал россиянку «безумно талантливой и очень милой девушкой».

  • Срочная новость! Евгения Медведева НЕ ВЫСТУПИТ в произвольной программе командного турнира Олимпиады!!! Её заменит чемпионка Европы 2018 года Алина Загитова.

    «Завтра я буду болеть за Алину», — приводит слова Медведевой РИА Новости.

  • Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин высоко оценил выступление Медведевой.

    «Медведева замечательно откаталась. У неё был самый сложный старт в турнире: хрупкая музыка, зловещая тишина в начале. Но Женька молодец. Она настоящий боец. Пока вылезаем на хрупких женских плечах», — сказал Жулин «Чемпионату».

  • Рекордсменка мира Евгения Медведева прокомментировала свой дебют на Олимпиаде.

    «Я была очень сосредоточена, даже, наверное, слишком. Откатала нормально для себя, немного нервничала», — приводит слова Медведевой «Чемпионат».

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru