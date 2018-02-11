Золотая дебютантка: Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу командного турнира фигуристов на Олимпиаде
- Евгения Медведева
- AFP
- © TORU YAMANAKA
-
11 февраля 2018
Квалификационные заезды сноубордисток в дисциплине слоупстайл сегодня не состоятся. Из-за погодных условий их решено перенести на 12 февраля, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на организаторов. На данный момент точное время не сообщается.
Россию в данном виде программы представит Софья Фёдорова.
-
Возвращаемся к Медведевой. Фигуристка рассказала, какую поддержку ей оказывает коллега Екатерина Боброва.
В ответ на вопрос «Чемпионата», подбадривала ли её Боброва на правах капитана, Медведева сказала: «Мы живём в одной квартире. Она всегда меня поддерживает, неважно, фигурное это катание или что-то ещё. Мне кажется, она хоть ночью может ко мне сорваться и ехать меня успокаивать».
Также она добавила, что не заметила слишком пристального внимания со стороны проверяющих Международного олимпийского комитета.
«Что касается пристального внимания к нашей делегации, то лично ко мне никакая проверка не подходила. Но во благо своей команды я очень тщательно за этим слежу», — добавила фигуристка.
-
Также Репилов рассказал, что для него значит выступать не под российским флагом.
«Я вынужден пойти на такие условия, чтобы стартовать в Пхёнчхане. У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой. Да, выступление без флага и гимна можно рассматривать как унижение. Но люди понимают, что наши выигранные медали приедут в Россию. Я тоже патриот и приехал в Пхёнчхан, переступая через себя. Приехал сражаться за свою страну», — сказал Репилов.
-
Сегодня медаль Олимпиады постарается завоевать российский саночник Роман Репилов. После двух попыток он занимает третье место, уступая немцу Феликсу Лоху и австрийцу Давиду Глайршеру.
«Я хочу хорошо проехать все четыре заезда. Если мне это удастся, то я точно буду в числе главных претендентов на медали. Но я не думаю о самой награде, не рвусь к ней. Я просто хочу качественно сделать свою работу», — признался Репилов ТАСС.
-
Фигуристка Боброва призналась, что разница в часовых поясах является для неё серьёзной проблемой.
«Тяжело вставать в 03:15. Организм, конечно, привыкает ко всему, но я никогда не ложусь спать раньше полуночи, здесь пришлось заставить себя», — приводит слова Бобровой РИА Новости.
-
Тем временем уже две пары представили свои произвольные программы в командном турнире. Первыми на лёд вышли японцы Миу Сузуки и Рюичи Кихара, они набрали лишь 97,67 балла.
Вслед за ними выступали итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек, которые откатали на порядок лучше, заработав 138,44 балла.
-
Прокат Медведевой не оставил равнодушным даже серебряного призёра Олимпиады-2010 в мужском одиночном катании Чарли Уайта. Американец на своей странице в Twitter назвал россиянку «безумно талантливой и очень милой девушкой».
Insanely talented and very sweet young lady. Good ambassador for figure skating. https://t.co/hZa7BTndCn— Charlie White (@CharlieaWhite) 11 февраля 2018 г.
-
Срочная новость! Евгения Медведева НЕ ВЫСТУПИТ в произвольной программе командного турнира Олимпиады!!! Её заменит чемпионка Европы 2018 года Алина Загитова.
«Завтра я буду болеть за Алину», — приводит слова Медведевой РИА Новости.
-
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин высоко оценил выступление Медведевой.
«Медведева замечательно откаталась. У неё был самый сложный старт в турнире: хрупкая музыка, зловещая тишина в начале. Но Женька молодец. Она настоящий боец. Пока вылезаем на хрупких женских плечах», — сказал Жулин «Чемпионату».
-
Рекордсменка мира Евгения Медведева прокомментировала свой дебют на Олимпиаде.
«Я была очень сосредоточена, даже, наверное, слишком. Откатала нормально для себя, немного нервничала», — приводит слова Медведевой «Чемпионат».
- Квалификация Смышляева, победы кёрлингистов и успех фигуристов: результаты первого дня Олимпиады
- Дебют Медведевой, медальные перспективы Репилова и борьба Фуркада с Бё: анонс третьего дня Олимпиады
- «Чтобы они чувствовали себя как дома»: американец рассказал, почему поддержал россиян флагом на церемонии открытия ОИ
- Подиум Елистратова, рекорд Бьорген и «открытый чемпионат Нидерландов»: результаты второго дня Олимпиады
- «Еле сдерживал слёзы на подиуме»: первый российский призёр ОИ-2018 Елистратов — о своём успехе в Пхёнчхане