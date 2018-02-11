Саночник Репилов опустился на восьмое место по итогам трёх попыток на ОИ-2018

Россиянин Роман Репилов занимает восьмое место по итогам трёх попыток в соревнованиях в одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В третьем заезде Репилов показал 13-й результат. Семён Павличенко стал девятым, а Степан Фёдоров — десятым. Лучший результат показал немец Феликс Лох, второе время в активе американца Кристофера Маздзера. Тройку замкнул другой представитель Германии — Анди Лангенхан.

В итоговом протоколе после трёх попыток лидирует Лох. Вторым идёт Маздзер, третье место у Давида Глайршера из Австрии. Репилов занимает восьмую позицию, Фёдоров — 13-й, Павличенко — 14-й.

Четвёртая попытка, по итогам которой определится чемпион, состоится сегодня, 11 февраля.

Ранее сообщалось, что американские болельщицы разделись на соревнованиях по санному спорту в Пхёнчхане.