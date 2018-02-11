Американские болельщицы разделись на соревнованиях по санному спорту в Пхёнчхане
Четыре американские болельщицы необычным образом решили поддержать своего соотечественника на соревнованиях по санному спорту на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Американки решили раздеться в центре санных видов спорта «Альпензия» во время выступления Криса Маздзера.
Температура воздуха во время соревнований составляет около -10 °С.
Ранее российские болельщики из города Режа Свердловской области привезли на Олимпийские игры в Пхёнчхане флаг, с которым они были на ОИ-2014 в Сочи.
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