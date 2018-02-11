Российские болельщики привезли на ОИ-2018 флаг с Олимпиады 2014 года в Сочи

Российские болельщики из города Реж Свердловской области привезли на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане флаг, с которым они были на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Так получилось, что после победы мы передали его Виктору Ану. И он приветствовал с ним российских болельщиков», — приводит слова болельщиков «Спорт-Экспресс».

Они выразили сожаление, что в Пхёнчхане передавать флаги российским спортсменам нельзя.

Ранее сообщалось, что норвежец Крюгер стал чемпионом соревнований по скиатлону на ОИ-2018. Российский лыжник Денис Спицов финишировал четвёртым.