Российские болельщики привезли на ОИ-2018 флаг с Олимпиады 2014 года в Сочи

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Российские болельщики из города Реж Свердловской области привезли на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане флаг, с которым они были на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Так получилось, что после победы мы передали его Виктору Ану. И он приветствовал с ним российских болельщиков», — приводит слова болельщиков «Спорт-Экспресс».

Они выразили сожаление, что в Пхёнчхане передавать флаги российским спортсменам нельзя.

Ранее сообщалось, что норвежец Крюгер стал чемпионом соревнований по скиатлону на ОИ-2018. Российский лыжник Денис Спицов финишировал четвёртым.

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