Норвежец Крюгер стал чемпионом соревнований по скиатлону на ОИ-2018

Россиянин Денис Спицов занял четвёртое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, золото у норвежца Симена Крюгера.

Первым стал норвежский спортсмен Симен Крюгер, его соотечественники Мартин Сундбю и Ханс Холунд взяли серебро и бронзу соответственно.

Другие россияне Алексей Виценко, Андрей Мельниченко и Андрей Ларьков финишировали на 23-м, 29-м и 30-м местах.

Ранее стало известно, кто из российских фигуристов будет выступать в последний день командного турнира ОИ-2018.