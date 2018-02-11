Норвежец Крюгер стал чемпионом соревнований по скиатлону на ОИ-2018

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Россиянин Денис Спицов занял четвёртое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, золото у норвежца Симена Крюгера.
Норвежец Крюгер стал чемпионом соревнований по скиатлону на ОИ-2018
  • Симен Крюгер
  • Reuters
  • © Carlos Barria

Первым стал норвежский спортсмен Симен Крюгер, его соотечественники Мартин Сундбю и Ханс Холунд взяли серебро и бронзу соответственно.

Другие россияне Алексей Виценко, Андрей Мельниченко и Андрей Ларьков финишировали на 23-м, 29-м и 30-м местах.

Ранее стало известно, кто из российских фигуристов будет выступать в последний день командного турнира ОИ-2018.

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