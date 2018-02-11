Определён состав российских фигуристов на последний день командного турнира ОИ-2018

Стал известен состав российских фигуристов на последний день командного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

Алина Загитова выступит в одиночном женском катании, Михаил Коляда — в мужском.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв представят Олимпийских атлетов России в танцах на льду.

Соревнования пройдут 12 февраля.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) подтвердил замену Медведевой на Загитову в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018.