Сборная России по кёрлингу проиграла Швейцарии в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Российские кёрлингисты завершили групповой этап в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане поражением от команды Швейцарии.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили со счётом 8:9.

Россияне заняли третье место на групповом этапе и вышли в полуфинал, где 12 февраля снова сыграют со швейцарцами.

Ранее в Пхёнчхане перенесли соревнования по горнолыжному спорту на ОИ из-за непогоды.

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