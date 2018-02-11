Сборная России по кёрлингу проиграла Швейцарии в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхёнчхане
Российские кёрлингисты завершили групповой этап в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане поражением от команды Швейцарии.
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили со счётом 8:9.
Россияне заняли третье место на групповом этапе и вышли в полуфинал, где 12 февраля снова сыграют со швейцарцами.
Ранее в Пхёнчхане перенесли соревнования по горнолыжному спорту на ОИ из-за непогоды.
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