В Пхёнчхане перенесли соревнования по горнолыжному спорту на ОИ из-за непогоды

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Соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске среди мужчин на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане было решено перенести из-за сильного ветра.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Очень сильный ветер с порывами до 72 километров в час... вынудил жюри отложить мероприятие», — указывается в заявлении.

Ожидается, что подобная погода будет сохраняться в течение всего дня.

Ранее россиянин Евгений Климов пожаловался на сильный ветер во время соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на ОИ-2018.

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