Климов посетовал на сильный ветер во время соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на ОИ-2018

Россиянин Евгений Климов прокомментировал своё выступление в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«В первой попытке прыжок я сделал хороший, но ветер просто вообще… Вы видели, как в конце прыгнули некоторые фавориты. А вторая попытка… Я не ожидал, что попаду в финал после первой попытки, поэтому особо не размялся. Теперь надежды остаются на большой трамплин. Надеюсь, что там будет хороший результат. Лично я хочу попасть в десятку», — приводит слова Климова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Климов занял 28-е место в прыжках на лыжах с нормального трамплина на Играх в Пхёнчхане.