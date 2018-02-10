Климов посетовал на сильный ветер во время соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на ОИ-2018

Короткая ссылка
Россиянин Евгений Климов прокомментировал своё выступление в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Климов посетовал на сильный ветер во время соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на ОИ-2018
  • Евгений Климов
  • Reuters
  • © Carlos Barria

«В первой попытке прыжок я сделал хороший, но ветер просто вообще… Вы видели, как в конце прыгнули некоторые фавориты. А вторая попытка… Я не ожидал, что попаду в финал после первой попытки, поэтому особо не размялся. Теперь надежды остаются на большой трамплин. Надеюсь, что там будет хороший результат. Лично я хочу попасть в десятку», — приводит слова Климова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Климов занял 28-е место в прыжках на лыжах с нормального трамплина на Играх в Пхёнчхане.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru