Немец Веллингер стал чемпионом ОИ-2018 в прыжках на лыжах с трамплина

Немецкий спортсмен Андреас Веллингер одержал победу в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

По сумме двух попыток спортсмен набрал 259,3 балла. Для 22-летнего немца это олимпийское золото стало вторым в карьере. В 2014 году он в составе сборной Германии стал победителем командных соревнований на Играх в Сочи.

Второе место занял норвежец Роберт Юханссон (249,7 балла). Тройку призёров замкнул словенец Петер Превц.

Россияне Денис Корнилов и Евгений Климов заняли 28-е и 29-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что саночник Роман Репилов стал третьим по итогам двух попыток на Играх-2018.