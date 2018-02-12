Серебро фигуристов, медаль у сестры Шипулина и извинения Фуркада перед россиянами: итоги четвёртого дня Олимпиады

Главным событием дня Олимпиады в Пхёнчхане для российских болельщиков стало золото сборной РФ по фигурному катанию в командном турнире. А вот отечественные кёрлингисты в дабл-миксте пробиться в финал не сумели, уступив Швейцарии. В мужской гонке преследования по биатлону победу одержал француз Мартен Фуркад, который после финиша извинился перед россиянами за обвинения в употреблении допинга. А выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина после завоевания серебра в женской гонке рассказала о том, что обещала брату Антону Шипулину выиграть для него медаль. Итоги понедельника на Олимпиаде — в материале RT.

Дебют

Командный турнир стал отличной площадкой для дебюта на Олимпийских играх для двух молодых российских фигуристок — Евгении Медведевой и Алины Загитовой. И обе проявили себя наилучшим образом. Первая побила мировой рекорд в короткой программе, а вторая выиграла произвольную, опередив ближайшую соперницу Мирай Нагасу из США более чем на 20 баллов.

15-летняя отечественная спортсменка откатала свою программу без ошибок, а во второй её половине исполнила фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. После настолько чистого проката шансов у соперниц просто не было. Однако довольными выступлением Загитовой остались далеко не все. Так, бронзовый призёр Игр в Сочи из США Эшли Вагнер раскритиковала россиянку.

«Я уважаю конкурентную борьбу, но не могу принять это выступление. Это не программа. Загитова убила время вначале, а затем во второй половине всё время прыгала. Я понимаю, что судейская система позволяет так делать, но не в этом суть фигурного катания. Нельзя обвинять Алину в том, что система так работает. Я не критикую Загитову, она использует всё в своих интересах. Я просто не наслаждалась её выступлением», — написала Вагнер в своём Twitter.

Сама Загитова призналась, что, несмотря на дебют на Олимпиаде, сумела справиться с волнением.

«Откатала хорошо. Очень довольна и рада, что не подвела свою команду. Как справляюсь с волнением? Всегда настраиваю себя на то, что раз на тренировках отрабатываю все элементы, выполняю работу хорошо, то и соревнованиях должна справляться», — заявила фигуристка.

Медаль

Удалось, наконец, справиться с волнением и Михаилу Коляде, для которого эта Олимпиада тоже является дебютной. Короткую программу он провалил, совершив сразу два падения, но в произвольной сумел исправиться. Без ошибок не обошлось и на этот раз. Уроженец Санкт-Петербурга вновь упал на четверном лутце, однако сумел собраться и в дальнейшем откатался чисто, что позволило ему финишировать вторым вслед за канадцем Патриком Чаном. После этого успеха 27-летнего фигуриста «Кленовые листья» практически обеспечили себе победу в командном турнире.

Окончательно всё стало ясно после ожидаемого успеха Тессы Вирту и Скотта Мойра в танцах на льду. Они, к слову, повторили рекорд Йиллиса Глафстрёма и Евгения Плющенко, выиграв четвёртую медаль Игр. Олимпийские чемпионы Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв финишировали третьими. Россияне откатали чисто и получили за своё выступление 110,43 балла.

Несмотря на то, что отечественным фигуристам не удалось защитить золото командного турнира, выигранное в Сочи, на церемонии награждения они выглядели вполне счастливыми.

«Я стояла и рыдала, осознавая всё происходящее. Мы столько сил вложили, что это серебро сродни золоту. Всё происходило не в самой простой ситуации. Я счастлива быть капитаном такой прекрасной команды, горжусь ей. Каждый сделал всё, что мог. Все откатались на максимуме. Думаю, что это супер! Получить серебро — круто. Эмоции переполняют меня», — призналась Боброва.

Довольна осталась и дебютантка Медведева, которой ещё предстоит побиться за награды в личном первенстве.

«Мы подержим медали в руках и потом скажем, каково это. Но скажу прямо: быть серебряным призёром зимних Олимпийских игр — это круто! Мы проделали большой путь, на нём было много препятствий, но сегодня мы поднялись на подиум. Каждый выложился по полной, так что мы очень счастливы», — добавила фигуристка.

Разочарование

А вот кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вполне могли замахнуться на золото в дабл-миксте. Для этого им необходимо было в полуфинале обыгрывать Швейцарию. К сожалению, сделать это не удалось, и винить в неудаче россияне могут только самих себя. В заключительном энде при счёте 6:5 в пользу соперников у отечественного дуэта было два варианта на последний бросок: рискнуть и взять верх в основное время либо просто выбить камень швейцарцев из «дома», сравнять счёт и перевести игру в экстра-энд. В итоге у Крушельницкого не получилось сделать ни то, ни другое. Бросок вышел слишком сильным, и камень россиян в «доме» не остался. Разочарованные Александр и Анастасия отказывались верить в свою неудачу, а счастливые оппоненты с трудом сдерживали эмоции. Теперь они сыграют с Канадой в финале, а россияне поборются с Норвегией только за бронзу.

«Швейцарцы не сильнее нас, так сложились обстоятельства. Игра была равная. И мы, и они — чемпионы мира. Кто-то должен был проиграть. Осознание того, что мы первый раз на Играх, не давило. Мы просто хотели показать хорошую игру. Вся сборная России по кёрлингу болела за нас, ждала медали», — посетовала после игры Брызгалова.

Не сумел порадовать болельщиков и бронзовый призёр Сочи в могуле Александр Смышляев. В Пхёнчхане он намеревался вновь подняться на подиум, показав второй результат в квалификации. Увы, пробиться дальше первого финала россиянину не удалось. В нём он занял лишь 15-е место и завершил свои выступления в Южной Корее.

Победу же одержал главный фаворит соревнований Микаэль Кингсбери, четыре года назад в Сочи ограничившийся серебром. Канадец опередил австралийца Мэтта Грэма и японца Даити Хару.

Надежда

Не удалось подняться на подиум и сноубордистке Софье Фёдоровой. В слоупстайле она финишировала восьмой. Впрочем, для молодой 19-летней спортсменки и такой результат стал неплохим. Наверняка, спустя четыре года она сможет побороться за куда более высокие места.

«Соня показала классный результат. Восьмое место — это всё равно достижение в слоупстайле, это реальный прогресс. Все здесь справлялись с трассой с огромным трудом, половина просто не долетала и ничего не могла с этим поделать. А Фёдорова — молодец. После первой неудачной попытки она собралась и могла даже взять бронзу. Да, у неё немного не получилась верхняя часть, но на трамплинах она выглядела очень уверенно», — цитирует главного тренера сборной страны по сноуборду Дениса Тихомирова «Команда России».

Победа же досталась американке Джейми Андерсон, которой удалось защитить добытое четыре года назад в Сочи золото. Второе место заняла канадка Лори Блуин, третье — представительница Финляндии Энни Рукаярви.

Четвёртое место

Куда ближе к медали в прыжках с трамплина была Ирина Аввакумова, но в финале она осталась на обидном четвёртом месте. С суммой баллов 230.7 россиянка ничего не смогла противопоставить норвежке Марен Люндбю (золото), немке Катарине Альтхаус (серебро) и японке Саре Таканаши (бронза). С другой стороны, на домашней Олимпиаде в Сочи Аввакумова показала лишь 16-й результат.

Камбэк

Одним из главных событий дня стали гонки преследования в биатлоне. К сожалению, россияне неудачно выступили в спринте и не имели шансов побороться за медали в пасьюте. В мужской гонке Антон Бабиков сумел подняться с 57-го на 40-е место. Впрочем, главным героем вечера стал, конечно, не он, а француз Мартен Фуркад. Действующий обладатель Кубка мира неожиданно провалил спринт, допустив три промаха на лёжке, и горел желанием реабилитироваться за эту неудачу в следующей гонке. Желание француза отыграться было столь велико, что незадолго до первого огневого рубежа он достал ушедших в отрыв лидеров, отыграв ногами почти 20 секунд. Правда погоня аукнулась Мартену промахом на первом огневом рубеже.

Но больше Фуркад таких ошибок не допускал. Судьба гонки оказалась фактически решена на первой стойке, когда почти все биатлонисты, входящие в группу лидеров, убежали на штрафные круги. Француз отстрелялся чисто и заранее начал отмечать победу, которая стала для него третьей на Олимпийских играх.

«Перед Олимпиадой в Сочи у меня было много страхов. А сейчас я уверен в себе, у меня уже есть медали, и мне просто нужно их брать. Я в восторге от того, в какой форме нахожусь, поэтому даже сегодня был уверен в себе», — признался Фуркад.

В спринте на подиум неожиданно поднялись чех Михал Крчмарж и итальянец Доминик Виндиш. Удержать завоёванные позиции в преследовании им не удалось, зато вторым не менее сенсационно стал швед Себастиан Самуэльссон, лучшим результатом для которого в гонках текущего Кубка мира является 23-е место. Незадолго до финиша подопечный Вольфганга Пихлера опередил в борьбе за серебро чемпиона мира прошлого года в спринте Бенедикта Долля.

За брата

У женщин равных вновь не оказалось Лауре Дальмайер. К золоту в спринте она добавила награду высшей пробы в преследовании и стала первой биатлонисткой в истории, которой удалось оформить подобный дубль на Олимпиаде. На огневых рубежах Лаура допустила лишь один промах и не позволила зародиться даже подобию интриги. А вот серебро, несмотря на четыре промаха, досталось Анастасии Кузьминой. Выступающая за Словакию россиянка уходила в бой лишь 13-й с почти минутным отставанием от Дальмайер, но в очередной раз продемонстрировала, что сравниться с ней по скорости способна, пожалуй, лишь Кайса Мякяряйнен. После финиша Кузьмина не забыла о брате Антоне Шипулине.

«Когда я уезжала на Олимпиаду, и стало понятно, что Антона не пригласили, очень расстроилась. Он тоже был расстроен, но нашёл в себе силы поддержать и сказать: «Настюх, ты не переживай. С таким плохим настроением ехать на Олимпиаду нельзя. Постарайся выиграть две медали: одну для себя, другую — для меня», — призналась Кузьмина.

Бронза досталась француженке Анаи Бескон, для которой эта медаль Олимпийских игр стала первой в карьере. Россиянки же вновь порадовать не смогли. Татьяна Акимова с 20-го места в спринте опустилась на 31-е, а Ульяна Кайшева финишировала лишь 52-й с пятью промахами.

Легенда

Если в активе Дальмайер пока значится лишь две золотые медали Олимпиады, то у голландской конькобежки Ирен Вюст после победы на дистанции 1500 метров — сразу пять. В 2006-м в Турине она в возрасте 19 лет стала первой на 3000 метров, а спустя четыре года в Ванкувере первенствовала на 1500 и 3000 метрах. Наконец, в Сочи Вюст завоевала три серебра, а золото взяла лишь в командной гонке. Выступление в Пхёнчхане Ирен начала с серебра на 3000 метрах и горела желанием отыграться на полутора километрах.

В результате представительница Нидерландов всего на 0.2 секунды опередила японку Михо Такаги, которая разбавила голландскую компанию на вершине протокола. Маррит Ленстра завоевала бронзу, а Лоттен ван Бек осталась на обидном четвёртом месте.

Ирен Вюст #NED завоевала золото в беге на коньках на дистанции 1500 метров, опередив на 0,20 секунды японку Мио Такаги. Это её пятое олимпийское золото! 💪 Бронза — у соотечественницы Вюст Маррит Ленстры. #PyeongChang2018#speedskatingpic.twitter.com/jufY5JNGSR — Олимпийские игры (@Olympic) 12 февраля 2018 г.

Память

Крушение самолёта Ан-148 в Подмосковье восприняли со скорбью и в Пхёнчхане. МОК организовал в Олимпийской деревне специальную зону траура и выразил соболезнование семьям погибших.

«Все наши мысли с родными и близкими погибших в этой ужасной трагедии. Те, кто хочет отдать дань уважения жертвам катастрофы, могут сделать это в специальной зоне траура в Олимпийской деревне. МОК готов оказать помощь всем, кому она необходима», — гласит заявление организации.

Присоединилась к нему от лица сборной России по фигурному катанию и капитан команды Екатерина Боброва.

«Мы рады медали в командном турнире, но вчера под Москвой упал самолёт, погиб 71 человек. От лица всей нашей команды я выражаю соболезнования всем родным и близким. Мне очень тяжело об этом говорить, рядом с этой трагедией меркнет всё вокруг. Мы скорбим вместе со всеми. Для нашей страны это большое горе», — отметила спортсменка.

Одной из погибших в этой авиакатастрофе стала девушка хоккеиста владивостокского «Адмирала» Сергея Ильина. Его одноклубник Джонатон Блум, приехавший вместе со сборной США в Пхёнчхан, поддержал партнёра по команде.

«Это ужасно. Мы знаем друг друга не один год. Проснуться однажды и узнать, что твоей любви больше нет, — это страшно... Мои мысли со всеми, кто потерял своих близких», — сказал Блум в интервью RT.

Признание

Практически каждый день иностранные спортсмены в Пхёнчхане высказываются на тему недопуска на Олимпиаду целого ряда российских атлетов. Не стал исключением и понедельник. Так, Мартен Фуркад, который неоднократно критиковал коллег из России якобы за употребление допинга, принёс им извинения.

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«Сложно понять, почему Антону Шипулину не разрешили участвовать в Играх. Если дело в сочинской Олимпиаде, то в это сложно поверить: некоторые спортсмены, участвовавшие в ней, присутствуют здесь. Я разговаривал с российскими болельщиками — у них есть ощущение, что против страны ведётся война. Мне это очень не нравится. Я считаю, что борьба с допингом — это не борьба конкретно с Россией. Нет никакого смысла в том, чтобы обвинять россиян во всех грехах, связанных с допингом. Многие спортсмены по всему миру используют запрещённые препараты. Я бы хотел, чтобы нам объяснили, почему некоторые спортсмены не получили права участвовать в Олимпиаде. Если их несправедливо обделили приглашением, я хотел бы перед ними извиниться. Это ненормально», — приводит слова француза «Чемпионат».

Фуркад подчеркнул, что Шипулину в сложившейся ситуации следует активнее бороться за свои права.

«Антон ни разу не был уличён в использовании допинга. Я оказался между двух огней: с одной стороны, Антон — мой друг, но при этом есть решение федерации и МОК, которые так и не объяснили причин. Думаю, что Антону следует открыто и прямо задать вопрос властям: почему они так решили? Пусть дадут официальный ответ. Мне кажется, это лучший выход из данной ситуации», — добавил Мартен.

Другим громким высказыванием отметился американец Крис Мэздзер, завоевавший серебро в соревновании саночников. Он рассказал, как перед Олимпиадой один из российских соперников готов был поделиться с ним собственными санями.

«Это идёт вразрез стереотипам об отношениях России и США. Между нами царит дружба и доверие. Мы беспокоимся друг о друге. Эта человеческая связь идёт через границы государств, культурные различия. Спорт — это прекрасная вещь для достижения подобных отношений. К сожалению, с санями ничего не вышло: я для них оказался слишком велик», — цитирует Мэздзера Олимпийский канал.

Обещание

Если для Фуркада завоевание медали Олимпиады стало событием будничным, пусть даже речь идёт о золоте, то для шведа Самуэльссона, как мы уже говорили, настоящей неожиданностью. После этого Себастиану, похоже, придётся даже поменять стиль.

«Перед Олимпиадой я в шутку пообещал, что побреюсь налысо, если возьму медаль. Никто этого не ожидал, но что делать, теперь придётся состричь волосы. Надеюсь только, что парни позволят мне сделать это уже после эстафеты», — посетовал счастливый швед.

Доброта

Напоследок пару слов о добром поступке канадской фигуристки Меган Дюамель. Спортсменку настолько ужаснули местные гастрономические пристрастия, что она решила забрать с собой одну из собак, выращенных специально на убой. На родине Дюамель планирует отдать животное в добрые руки.

«Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и хочет, чтобы его держали», — цитирует Дюамель New York Post.

Публикация от Meagan Duhamel (@meaganduhamel) Фев 3, 2018 в 12:53 PST

К слову Дюамель является большой любительницей собак. Дома у неё уже живут два пса — Тео и Му-тае.