Российские кёрлингисты уступили швейцарцам в полуфинале дабл-микста на ОИ-2018

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Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли выйти в финал в дисциплине дабл-микст на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В полуфинальном матче россияне уступили швейцарцам Женни Перре и Мартину Риосу со счётом 5:7.

В финале швейцарцы  встретятся со спортсменами из Канады — Кейтлин Лоус и Джоном Моррисом. Начало встречи запланировано на 14:05 мск.

Россияне сразятся в матче за бронзу с командой Норвегии.

Ранее канадские кёрлингисты назвали «фантастическими» россиян Брызгалову и Крушельницкого.

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