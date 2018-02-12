Российские кёрлингисты уступили швейцарцам в полуфинале дабл-микста на ОИ-2018

Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли выйти в финал в дисциплине дабл-микст на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.