Российские кёрлингисты уступили швейцарцам в полуфинале дабл-микста на ОИ-2018
Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли выйти в финал в дисциплине дабл-микст на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
В полуфинальном матче россияне уступили швейцарцам Женни Перре и Мартину Риосу со счётом 5:7.
В финале швейцарцы встретятся со спортсменами из Канады — Кейтлин Лоус и Джоном Моррисом. Начало встречи запланировано на 14:05 мск.
Россияне сразятся в матче за бронзу с командой Норвегии.
Ранее канадские кёрлингисты назвали «фантастическими» россиян Брызгалову и Крушельницкого.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.