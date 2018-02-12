Канадские кёрлингисты назвали «фантастическими» россиян Брызгалову и Крушельницкого

Канадские кёрлингисты Кейтлин Лоус и Джон Моррис, которые вышли в финал в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, рассказали, против кого хотели бы сыграть в решающем матче.

«Нам неважно, против кого играть, у россиян и швейцарцев отличные команды. У россиян фантастическая команда. Я помню, как мы играли с ними в октябре прошлого года в Виннипеге, этот матч стал для нас самым тяжёлым за сезон», — приводит слова Морриса ТАСС.

По словам спортсмена, его радует, что в России кёрлинг набирает популярность, в чём большая заслуга Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого.

Его партнёрша Лоус, в свою очередь, подтвердила, что Брызгалова и Крушельницкий являются невероятными спортсменами и могут обыграть любого соперника.

Ранее сообщалось, что канадские кёрлингисты вышли в финал дабл-микста на ОИ-2018.