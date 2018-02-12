Канадские кёрлингисты вышли в финал дабл-микста на ОИ-2018

Канадские кёрлингисты Кейтлин Лоус и Джон Моррис обеспечили себе место в финале в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В полуфинале они обыграли представителей Норвегии со счётом 8:4.

В другом матче за выход в решающую стадию поборются россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий со спорстменами из Швейцарии. Начало встречи запланировано на 14:05 мск.

Ранее кёрлингист Крушельницкий прокомментировал поражение сборной России в матче со швейцарцами на ОИ-2018.