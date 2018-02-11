Кёрлингист Крушельницкий прокомментировал поражение сборной России швейцарцам на ОИ-2018

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Кёрлингист Александр Крушельницкий прокомментировал поражение российской команды по дабл-миксту сборной Швейцарии на групповом этапе Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Мы знаем, что нельзя расслабляться, всегда это понимали. Но сейчас уж очень большой был счёт в нашу пользу, играли хорошо. Упустить даже такое преимущество можно. Швейцарцы делали всё то же самое, просто у них стало получаться. Они почувствовали, что можно догнать нас», — сказал Крушельницкий.

Ранее сборная России по кёрлингу проиграла Швейцарии в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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