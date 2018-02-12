Норвежка Лундбю стала олимпийской чемпионкой по прыжкам со среднего трамплина, Аввакумова — четвёртая

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Норвежка Марен Лундбю выиграла соревнования по прыжкам со среднего трамплина на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Норвежка Лундбю стала олимпийской чемпионкой по прыжкам со среднего трамплина, Аввакумова — четвёртая
  • Марен Лундбю
  • Reuters

Лундбю по итогам двух попыток показала результат 246,4 балла.

Немка Катарина Альтхаус завоевала серебро (252,6 балла), японка Сара Таканаши стала третьей (243,8).

Россиянка Ирина Аввакумова остановилась в шаге от пьедестала (230,7).

Александра Кустова стала 24-й (152,3), Софья Тихонова (150,8) — 25-й, Анастасия Баранникова (149,0) — 27-й. 

Ранее немецкий спортсмен Андреас Веллингер одержал победу в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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