Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018

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Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018

    Загитова получила за свой прокат 158,08 балла. Второе место заняла американка Мираи Нагасу (137,53), третьей стала канадка Габриэль Дэйлман (137,14).

    После женской короткой программы сборная Канады располагается на первом месте общего зачёта с 63 баллами. Сборная России находится на второй строчке (58), команда США — на третьей (53).

    Ранее российский фигурист Михаил Коляда занял второе место в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018.

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