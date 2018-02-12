Коляда стал вторым в произвольной программе командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2018
Коляда набрал 173,57 балла и расположился вслед за канадцем Патриком Чаном (179,75). Третье место занял американец Адам Риппон (172,98).
В общем зачёте Канада сохранила лидерство с 55 очками. Россия идёт второй с 48 очками, на третьем месте располагаются США с 44 очками.
Командный турнир продолжится произвольными прокатами девушек и танцоров.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018.