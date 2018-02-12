Кёрлингистка Брызгалова ответила на сравнения себя с девушкой Бонда

Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова, выступающая в дуэте с Александром Крушельницким, прокомментировала поражение от швейцарцев в полуфинале дабл-микста на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Швейцарцы не сильнее нас — так сложились обстоятельства. Игра была равная. И мы, и они — чемпионы мира. Кто-то должен был проиграть», — приводит слова Брызгаловой «Чемпионат».

Россиянка также прокомментировала сравнения себя с девушкой Джеймса Бонда. По версии американских СМИ, российские кёрлингисты похожи на героев киносаги про Джеймса Бонда, а также фильма «Форсаж».

«Сравнения с девушкой Джеймса Бонда и героем «Форсажа»? Мы посмеялись над этим», — сказала Брызгалова.

Ранее российские кёрлингисты уступили швейцарцам в полуфинале дабл-микста на ОИ-2018.