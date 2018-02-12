Медведев поздравил российских фигуристов с серебром ОИ-2018 в командных соревнованиях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских фигуристов, которые заняли второе место в командном турнире на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«С первых дней соревнований ваши яркие выступления стали одним из главных спортивных событий. Миллионы болельщиков с волнением следили за вами, восхищались вашим мастерством. А главное — искренне желали вам одержать победу. Благодаря высокому уровню подготовки, сплочённости, командному духу вы добились впечатляющего результата, в упорной борьбе завоевали олимпийское серебро», — приводит слова Медведева пресс-служба правительства России.

Ранее сообщалось, что российская команде, в составе которой выступали Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Алина Загитова, Евгения Медведева и Михаил Коляда, вручили серебряные медали Олимпийских игр 2018 года.