Российским фигуристам вручили серебряные медали на ОИ-2018

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На медальной площади Пхёнчхана состоялась торжественная церемония вручения медалей призёрам соревнований по фигурному катанию в командном турнире.
Российским фигуристам вручили серебряные медали на ОИ-2018
  • Reuters

Российская команда, в составе которой выступали Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Алина Загитова, Евгения Медведева и Михаил Коляда, завоевала серебряные медали.

Это вторая медаль в копилке россиян на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Семёну Елистратову вручили бронзовую медаль за третье место на соревнованиях по шорт-треку.

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