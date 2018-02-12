Российским фигуристам вручили серебряные медали на ОИ-2018

На медальной площади Пхёнчхана состоялась торжественная церемония вручения медалей призёрам соревнований по фигурному катанию в командном турнире.

Российская команда, в составе которой выступали Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Алина Загитова, Евгения Медведева и Михаил Коляда, завоевала серебряные медали.

Это вторая медаль в копилке россиян на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Семёну Елистратову вручили бронзовую медаль за третье место на соревнованиях по шорт-треку.