Елистратову вручили бронзовую медаль за третье место на соревнованиях по шорт-треку

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На медальной площади Пхёнчхана состоялась торжественная церемония вручения медалей призёрам соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 м.
Елистратову вручили бронзовую медаль за третье место на соревнованиях по шорт-треку
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Россиянин Семён Елистратов получил бронзовую медаль за третье место в состязании, где он показал результат 10,687 секунды и принёс первую награду олимпийским атлетам из России.

Ранее Газзаев заявил, что Елистратов проявил дух настоящего патриотизма, посвятив медаль отстранённым российским спортсменам.

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