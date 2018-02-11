Елистратову вручили бронзовую медаль за третье место на соревнованиях по шорт-треку

На медальной площади Пхёнчхана состоялась торжественная церемония вручения медалей призёрам соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 м.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Россиянин Семён Елистратов получил бронзовую медаль за третье место в состязании, где он показал результат 10,687 секунды и принёс первую награду олимпийским атлетам из России. Ранее Газзаев заявил, что Елистратов проявил дух настоящего патриотизма, посвятив медаль отстранённым российским спортсменам.