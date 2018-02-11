Газзаев: Елистратов проявил дух настоящего патриотизма
Заместитель главы департамента по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Госдумы России Валерий Газзаев выступил в защиту Семёна Елистратова.
- Семён Елистратов (на переднем плане)
- Reuters
- © John Sibley
Конькобежец назвал российских спортсменов «мерзко и подло отстранёнными» и посвятил им свою бронзовую медаль, завоёванную на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Я полностью поддерживаю Елистратова. Наш спортсмен искренне выразил свою позицию, которая к тому же объективная. Проявил дух настоящего патриотизма и товарищества», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что на СМИ, которые «раздувают несправедливые и неправдивые истории», надо подавать в гражданский суд.
«Равно как на Международный олимпийский комитет и на соответствующие комиссии. Их решения не соответствуют принципам олимпийского движения и Олимпийской хартии», — добавил он.
Ранее Исинбаева поздравила конькобежца Елистратова с бронзой ОИ-2018 в шорт-треке.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.