Исинбаева поздравила конькобежца Елистратова с бронзой ОИ-2018 в шорт-треке

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Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева поздравила российского конькобежца Семёна Елистратова с завоеванием бронзовой награды в шорт-треке на дистанции 1500 м на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Исинбаева поздравила конькобежца Елистратова с бронзой ОИ-2018 в шорт-треке
  • Елена Исинбаева
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Поздравляю Семёна Елистратова с бронзовой медалью Олимпийских игр — 2018! Молодец! Достойно выступил!» — написала Исинбаева в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил  Елистратова с медалью на Играх-2018.

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