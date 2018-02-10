Исинбаева поздравила конькобежца Елистратова с бронзой ОИ-2018 в шорт-треке

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева поздравила российского конькобежца Семёна Елистратова с завоеванием бронзовой награды в шорт-треке на дистанции 1500 м на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Елена Исинбаева

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