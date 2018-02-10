Исинбаева поздравила конькобежца Елистратова с бронзой ОИ-2018 в шорт-треке
Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева поздравила российского конькобежца Семёна Елистратова с завоеванием бронзовой награды в шорт-треке на дистанции 1500 м на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
- Елена Исинбаева
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Поздравляю Семёна Елистратова с бронзовой медалью Олимпийских игр — 2018! Молодец! Достойно выступил!» — написала Исинбаева в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Елистратова с медалью на Играх-2018.
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