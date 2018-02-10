Медведев поздравил шорт-трекиста Елистратова с медалью на ОИ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российского шорт-трекиста Семёна Елистратова с бронзовой медалью, завоёванной на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Олимпийский чемпион Сочи в эстафете, вы вновь доказали, что являетесь одним из лучших спортсменов. Своим мастерством и самоотдачей заслужили восхищение болельщиков», — сообщается в поздравительной телеграмме Медведева на официальном сайте правительства России.

Премьер-министр отметил важность завоёванной медали, особенно учитывая условия, в которых вынуждены выступать российские спортсмены на ОИ-2018.

«Ваша награда — первая для наших олимпийских спортсменов, которым приходится выступать в непростых условиях. И тем ценнее эта медаль для всех нас», — добавил Медведев.

Елистратов занял третье место в шорт-треке на дистанции 1500 м.

Ранее Елистратов рассказал, что посвящает бронзу всем, кого подло и мерзко отстранили.