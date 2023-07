Неофициальный гимн от Dario G и бессмертная композиция Рики Мартина: хитам ЧМ-98 во Франции исполняется 25 лет

В 2023-м 25 лет исполняется сразу двум хитам чемпионата мира-1998 — Carnaval de Paris группы электронной музыки Dario G и Cup of life пуэрториканца Рики Мартина. Композиция британского коллектива была создана на основе распевок болельщиков «Шеффилд Уэнсдей» и стала официальной заставкой во время трансляций футбольных матчей. А под зажигательную латиноамериканскую песню после победы в финале мундиаля танцевала на «Стад де Франс» сборная Франции.

Чемпионаты мира по футболу дарят болельщикам не только незабываемые эмоции, но и уникальные музыкальные произведения, которые не просто становятся гимнами турнира, а превращаются в хиты. Вспомнить хотя бы Waka, waka Шакиры, написанную к ЧМ-2010 в ЮАР. Не менее вдохновляющим для музыкантов получился мундиаль в Париже в 1998 году. Тогда в свет вышли сразу две композиции, которые и спустя 25 лет популярны среди болельщиков. Причём даже среди тех, кто ненамного старше этих песен.

Carnaval de Paris

Очень полюбилась фанатам в 1998-м и популярна на футбольных стадионах до сих пор композиция английской электронной группы Dario G под названием Carnaval de Paris.

Надо отметить, что самим музыкантам футбол был очень близок. Группа основана в графстве Чешир, и, по одной из версий, получила название в честь менеджера местной команды — киприота Дарио Гради. Как рассказывал в одном из интервью клавишник Пол Спенсер, специалист даже шутил над ними по этому поводу: «Я пошёл к нему домой, чтобы одолжить майку для передачи Top f The Pops, а он мне сказал: «Я так понимаю, с моим именем дела у вас идут отлично!» Уж извините, если разрушил иллюзию», — цитировало музыканта издание The Independent.

Также по теме Хит о бывшем, самоирония и ведьма на балконе: как Шакира и Пике конфликтуют спустя полгода после расставания Шакира и Жерар Пике объявили о расставании ещё в июне прошлого года, однако до сих пор продолжают конфликтовать. Певица посвятила...

Поэтому неудивительно, что за основу Carnaval de Paris они взяли распевку «Шеффилд Уэнсдей», которая появилась на трибунах в 1996-м. Она, в свою очередь, оказалась подслушана английскими фанатами у поклонников «Утрехта», которые наложили слова на американскую балладу Oh My Darling, Clementine. Таким образом, трогательная композиция отца о смерти дочери, которая утонула, когда водила утят гулять к реке, превратилась в один из хитов чемпионата мира по футболу.

Однако Dario G существенно поработала над мелодией: она трудноузнаваема и очень гармонично вписывается во всю песню, где можно услышать большое количество разных, казалось бы, несочетаемых инструментов.

«Хотели отдать должное событию в целом, а не привязывать трек к какой-либо конкретной стране. Мы создали вариацию на тему самой известной футбольной кричалки, представляя каждую страну своим инструментом, например аккордеоном, волынкой, стальными барабанами, — звучит отлично, но мы старались не перегружать трек», — объясняли музыканты.

Видео для Carnaval de Paris дополняло колорит. Перед зрителями предстали мальчишки, раскрашенные в цвета флагов разных команд, среди которых был и российский триколор. Клип в итоге признали лучшим в 1998-м по версии журнала Music Week.

Композиция не стала официальным гимном ЧМ-98, однако немецкое и французское телевидение взяли её за основу для своих заставок. К тому же творение Dario G долгое время занимало самые высокие места в музыкальных рейтингах Европы.

Сегодня Carnaval de Paris можно услышать не только на футбольных, но и на регбийных матчах. Поклонники сборной США исполнили её на отборочном матче ЧМ-2002 против Ямайки.

Cup of life

Ещё одна музыкальная композиция ЧМ-98 стала не только главным хитом вечеринок следующего десятилетия, но и отправной точкой в карьере Рики Мартина. Пуэрториканец 25 лет назад ещё не считался суперзвездой, выпустив только один успешный альбом на испанском. Молодой человек отправился в международное турне, когда ему позвонили из ФИФА с просьбой написать гимн к мундиалю. В организации решили, что он отлично справится с исполнением быстрой, зажигательной песни. Этим шансом Рики просто не мог не воспользоваться.

«С этого момента мы начали рассматривать альбом как часть глобальной стратегии по продвижению латинской музыки во всём мире, поэтому выбирали и делали аранжировку песен таким образом, чтобы весь мир танцевал и пел по-испански. Это была уникальная возможность показать очарование латинской музыки», — признался позже Мартин в автобиографии «Я».

В написании трека ему помогал опытный композитор и продюсер Дезмонд Чайлд. Он был причастен к созданию хитов I was made for loving you baby группы Kiss и Crazy в исполнении Aerosmith. Они познакомились, когда Мартин выступал в коллективе Menudo.

В итоге к весне была создана Cup of life («Кубок жизни») с очень простыми словами, понятными любому болельщику. Особенно подкупал зажигательный припев. А чтобы покорить ещё больше зрителей, исполнителю важно было хорошо спеть в день финала ЧМ.

«Ночь 12 июля 1998-го стала одной из самых важных в моей карьере, и всё это время я в полной мере осознавал, как много было поставлено на карту. Это был финал Кубка мира. Мало того что сотни миллионов людей смотрели моё исполнение Cup of life по телевизору во всех уголках планеты, но вдобавок тут же, на знаменитом «Стад де Франс», присутствовали ещё и одни из самых известных и уважаемых фигур в индустрии развлечений. Среди них были Дастин Хоффман, Арнольд Шварценеггер, Майкл Дуглас, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго.Моё выступление должно было начаться непосредственно перед игрой и продлиться всего четыре минуты. Это означало, что у меня есть только четыре минуты, чтобы обратить четверть населения планеты в поклонников или, возможно, потерять их навсегда.

Перед началом шоу я очень нервничал. Несмотря на то что у меня было много живых выступлений перед сотнями тысяч людей на сцене и в театрах по всей планете, это был первый раз, когда я делал что-либо столь эпическое. И неважно, сколько у вас опыта, — такая сцена, как «Стад де Франс» в ночь финала ЧМ, не может не напугать. Это было почти невозможно представить!» — написал Мартин.

Интересно, что пуэрториканец мог вовсе не выступить 12 июля, хотя представители ФИФА заранее сообщили певцу, что у него есть такая возможность. Однако до того, как об этом было объявлено официально, Рики случайно проболтался журналистам. Организаторы оказались крайне недовольны поступком исполнителя, поскольку данную информацию им важно было анонсировать самим.

«Вместо того чтобы подтвердить или опровергнуть моё появление, они решили наказать меня, оставив данный вопрос нерешённым — вплоть до пяти дней до игры, и всё это время они не сказали ни слова о моём выступлении ни мне, ни кому-либо ещё. Я, конечно, умирал. Я действительно хотел выйти на сцену и не желал, чтобы дурацкое объявление прессе разрушило этот шанс! ФИФА наконец дала мне зелёный свет, но с одним условием: во время выступления у меня не будет ни сцены, ни танцоров, ни света, ни спецэффектов. У меня не будет ни одной вещи, которые являются стандартными для концертов подобного уровня. Я должен был сделать глобальное шоу без глобальных средств, без каких-либо средств вообще. Но я был так счастлив услышать, что меня утвердили, что всё остальное совершенно не волновало. Важнее всего оказалось само выступление, и я знал, что найду способ превратить его в нечто захватывающее», — вспоминал пуэрториканец.

И Мартин действительно придумал, как выделиться. В последний момент ему в голову пришло собрать около 20 музыкантов и одеть их всех в белые рубашки и чёрные брюки, чтобы публика могла их видеть издалека.

«Все мы вышли на футбольное поле, все музыканты играли на своих инструментах, и я схватил микрофон и крикнул в толпу: «Давайте немного пошумим!» Когда мы вышли в центр газона, вся нервозность исчезла — и меня переполнила магия происходящего. Это были четыре минуты чистой эйфории», — подчёркивал Рики.

Все остались безумно довольны — особенно французы. Ведь Зинедин Зидан тогда забил два мяча, а его сборная завоевала титул. А пуэрториканец стал настоящей суперзвездой. Cup of Life заняла первую строчку в чартах 60 стран, а затем взяла «Грэмми» в категории лучшей латиноамериканской песни. Причём выступление Мартина на церемонии награждения до сих пор считается одним из самых ярких событий в её истории.