Слова поддержки Кейну, послание Шакиры марокканцам и откровения Роналду: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Бывшие футболисты сборной Англии поддержали Гарри Кейна, который не реализовал пенальти в концовке четвертьфинального матча с Францией. Криштиану Роналду опубликовал первый пост после вылета Португалии с турнира и подчеркнул, что отдал в Катаре все силы. Известная певица Шакира и миллиардер Илон Маск поздравили Марокко с выходом в полуфинал, а Дани Алвес призвал Неймара не завершать карьеру в национальной команде Бразилии.

Критика судейства и слова утешения

По ходу чемпионата мира в Катаре у футболистов неоднократно появлялись вопросы к судьям. Но, пожалуй, самым критикуемым арбитром стал Вилтон Сампайо, обслуживавший четвертьфинальный матч между Англией и Францией. Потерпевшие обидное поражение британцы остались крайне недовольны его работой. Так, хавбек Джуд Беллингем заявил, что бразилец находился не на своём месте и попросту не соответствовал уровню встречи, хотя не стал называть его ошибки главной причиной неудачи.

«В первом тайме было несколько фолов в районе штрафной. Мы потрясающе сильны в розыгрыше стандартных положений, и, на мой взгляд, любой из таких штрафных способен переломить ситуацию», — приводит слова футболиста Sportskeeda.

Поддержал его Гарри Магуайр, призвавший рефери публично ответить на вопрос: хорошую он провёл игру или нет. Как и Беллингем, защитник посетовал, что только до перерыва судья не заметил пять-шесть нарушений со стороны соперников и выносил все вердикты в пользу французов.

«Думаю, на Гарри Кейне фол был за пределами штрафной. В начале второго тайма судья не назначил пенальти. На Букайо Саке явно сфолили, и это привело к тому, что они забили первый мяч. Важные моменты, важные решения — от арбитра ждёшь хоть какое-то количество правильных вердиктов. У него таких не было», — цитирует Магуайра BeIN Sports.

Но жёстче всех высказался бывший защитник сборной Англии, а в настоящий момент эксперт на местном телевидении Гари Невилл. Сразу после матча он оценил работу Сампайо как кошмарную, а самого его назвал посмешищем.

«Я не говорю, что дело тут в поражении Англии — люди скажут, что это всё оправдания — просто он плохой, отвратительный судья», — заявил Невилл.

Отдельно эксперт остановился на эпизоде с голом Тчуамени. По его мнению, Деотшанкюль Юпамекано, совершив отбор у Букайо Саки на своей половине, допустил фол, но рефери его не заметил и позволил продолжить атаку, которая в итоге завершилась голом.

Раскритиковали Сампайо и победители. Например, Адриен Рабьо выразил уверенность, что в моменте со вторым пенальти в ворота Уго Льориса нарушения правил со стороны Тео Эрнандеса не было. Полузащитник считает, что подобные эпизоды происходят в каждом матче, но судьи не обращают на них внимания, позволяя бороться. По словам футболиста, промах Кейна с пенальти стал данью справедливости.

Сам капитан сборной Англии, несмотря на судьбоносную осечку, нашёл в себе силы пообщаться с журналистами и объясниться перед болельщиками. Нападающий взял на себя ответственность за поражение и заявил, что теперь ему придётся жить с этим промахом. При этом он затруднился назвать причины неудачного удара.

«Не могу винить свою подготовку или что-либо подобное. Просто в этот вечер вот так вот сработал. Первый пенальти прошёл замечательно, а на втором удар у меня получился не совсем таким, как хотелось бы», — отметил форвард.

Вместе с тем он поддержал главного тренера Гарета Саутгейта и от лица всей команды выразил надежду, что тот останется на своём посту. Кейн призвал не забывать: именно этот специалист поднял сборную на новый уровень и довёл её до полуфинала чемпионата мира — 2018 и решающего противостояния Евро-2020.

В самой Англии, несмотря на неудачу, национальную команду смешивать с грязью не стали. Поддержали её в непростой момент даже члены королевской семьи. Так, принц Уильям обратился к коллективу в социальных сетях. «Гарет, Гарри и весь состав и персонал сборной Англии, нам за вас всех страшно обидно. Вы вложили в этот ЧМ так много сил, и мы все очень вами гордимся. Выше голову и вперёд к следующему турниру», — написал Уильям.

Его примеру последовал британский премьер-министр Риши Сунак, подчеркнувший, что сборная сделала всё возможное и вправе гордиться собой. Также он пожелал удачи французам в следующем раунде.

А лично к Кейну обратились многие известные в прошлом футболисты «трёх львов», включая Дэвида Бекхэма, Гари Линекера и Алана Ширера. Последний предположил, что этот пенальти будет причинять Гарри боль всю оставшуюся жизнь, но, если потребуется, он снова подойдёт к одиннадцатиметровой отметке, поскольку является нападающим по духу.

Продление контракта с Дешамом и поздравление от Маска

Трёхцветные находятся всего в двух победах от того, чтобы защитить титул, завоёванный 4,5 года назад в России. Неудивительно, что в случае успеха Дидье Дешам, скорее всего, останется на своём посту. По информации местной прессы, стороны уже договорились о продлении контракта. Сообщается, что специалист продолжит возглавлять команду как минимум до Евро 2024-го, поскольку намерен взять реванш за неудачи на двух предыдущих континентальных первенствах. В 2016-м французы в финале домашнего чемпионата уступили Португалии, а пять лет спустя вылетели в 1/8 финала. При этом отмечается, что о приглашении на его место Зинедина Зидана речи больше не идёт.

В полуфинале с Марокко дополнительных сил подопечным Дешама должно придать присутствие на трибунах президента страны Эммануэля Макрона. О его намерении лично посетить игру сообщил депутат Национального собрания Франции Лоран Джакобелли.

Марокканцев же, наверняка, поддержит известная певица Шакира. Во всяком случае, сразу после выхода команды в полуфинал она написала в соцсетях: «This time for Africa» («На этот раз — в Африку»). Это также прямая отсылка к официальному гимну ЧМ-2010 в ЮАР — Waka Waka (This Time for Africa), который исполнила Шакира. Присоединился к поздравлениям и американский предприниматель Илон Маск, сопроводивший публикацию несколькими эмодзи с флагом страны.

К слову, полуфиналы и решающий матч турнира будут играться специальным мячом Al Hilm, что в переводе с арабского означает «Мечта». Он выполнен в золотой расцветке и, как сообщается на сайте ФИФА, вдохновлён пустынями, окружающими Доху.

При этом в Париже победы Франции и Марокко спровоцировали массовые беспорядки в центре города. Сначала на Елисейские поля вышли тысячи счастливых болельщиков «атласских львов». Спустя несколько часов к ним присоединились поклонники трёхцветных. В результате неконтролируемая толпа фанатов устроила настоящий хаос. Они разбивали витрины и провоцировали столкновения со стражами правопорядка. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, более ста человек были задержаны.

Критика от сестры Роналду и эмоциональный пост Алвеса

Если Франция и Марокко продолжают выступление на мундиале, то Португалия вынуждена была досрочно отправиться домой. Особенно обидно в этой ситуации за 37-летнего Криштиану Роналду, который упустил, вероятно, последний шанс поднять над головой Кубок планеты. Однако многочисленных поклонников пятикратного обладателя «Золотого мяча» обнадёжила сестра футболиста Катя Авейру. В соцсетях она намекнула, что брат может выступить на следующем ЧМ, подчеркнув, что 41 год — расцвет жизни.

Вместе с тем она в очередной раз нашла повод поддеть болельщиков сборной. По её мнению, турнир был проигран, когда «кучка крыс» праздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду. Некоторые фанаты действительно были не в восторге от действий Криштиану. Например, один из них попытался облить нападающего водой, когда тот направлялся на скамейку запасных перед встречей с Марокко. Мужчину остановили другие поклонники, а позже вывели со стадиона.

Сам футболист спустя сутки после обиднейшего поражения публично обратился к общественности. Он назвал победу на ЧМ самой большой и амбициозной целью в своей карьере и заверил, что отдал в Катаре все силы.

«Я просто хочу, чтобы все знали, что много сказано, много написано, много размышлений — но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение. Я всегда был ещё одним борцом за цель каждого и никогда не отвернулся бы от своих товарищей и своей страны», — написал Роналду.

А в Бразилии может завершить выступления за сборную Неймар, хотя ему всего 30. Ещё в прошлом году форвард заявил, что нынешнее первенство планеты станет для него последним. Однако ветеран национальной команды Дани Алвес призвал партнёра повременить с уходом. В социальных сетях он опубликовал большой пост, в котором обратился к звезде с эмоциональным заявлением.

По его мнению, нападающий ПСЖ должен вернуться к своей миссии. Защитник призвал Неймара не концентрироваться на негативе и помнить, что вдохновляют людей не только победы. Также он назвал футболиста примером бразильца, который пришёл из ниоткуда и добился того, о чём даже не мечтал. Объяснился перед болельщиками и другой лидер пентакампеонов Винисиус. Он подчеркнул, что команда провалилась в самый ответственный момент и подвела страну. Вместе с тем игрок пообещал, что в 2026-м Бразилия «покорит мир».

Кто точно больше не будет иметь отношения к сборной, так это подавший в отставку Тите. При этом имя его возможного сменщика назвал один из величайших форвардов в истории страны Роналдо. По его информации, вакантное место должен занять Фернандо Диниз, возглавляющий «Флуминенсе». Но куда больший интерес вызвали слова обладателя «Золотого мяча» о том, что переговоры велись также с Хосепом Гвардиолой, но испанец предпочёл остаться в «Манчестер Сити».