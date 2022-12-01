Сестра Роналду намекнула, что футболист выступит на ЧМ-2026

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, заявила, что её брат может выступить на чемпионате мира 2026 года в США.

«41 год — это расцвет жизни. Мы проиграли на ЧМ, когда кучка крыс праздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду… В сборной нет клубов. Сборная — это страна», — написала Катя в соцсетях.

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что Роналду ни разу не забил в восьми матчах в плей-офф чемпионатов мира.