Роналду ни разу не забил в восьми матчах в плей-офф чемпионатов мира
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог забить мяч в матче 1/4 финала на чемпионате мира с Марокко.
Для португальца матч с Марокко является восьмой игрой на мундиалях в плей-офф и во всех он ни разу не отличался забитым мячом, сообщает Opta Sports.
Роналду провёл 570 минут в плей-офф без голов и нанёс в этих матчах 27 ударов.
Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу «атласских львов».
Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.
Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.
Ранее Роналду расплакался после поражения Португалии от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.