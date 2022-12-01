Роналду ни разу не забил в восьми матчах в плей-офф чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог забить мяч в матче 1/4 финала на чемпионате мира с Марокко.

Для португальца матч с Марокко является восьмой игрой на мундиалях в плей-офф и во всех он ни разу не отличался забитым мячом, сообщает Opta Sports.

Роналду провёл 570 минут в плей-офф без голов и нанёс в этих матчах 27 ударов.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу «атласских львов».

Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.

Ранее Роналду расплакался после поражения Португалии от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.