Роналду расплакался после поражения Португалии от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций после поражения национальной команды от Марокко в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу «атласских львов».

Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 41-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.

Ранее Роналду обратился к болельщикам национальной команды.