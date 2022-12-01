Роналду расплакался после поражения Португалии от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций после поражения национальной команды от Марокко в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.
Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу «атласских львов».
Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 41-й минуте.
Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.
Ранее Роналду обратился к болельщикам национальной команды.