Роналду: продолжайте поддерживать нас, и мы сделаем всё, чтобы отплатить вам победами

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды.

«Португалия уже выиграла один мундиаль — чемпионат среди болельщиков! Здесь мы ощущаем поддержку и любовь многих португальцев, и это потрясающе. Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие моменты, и мы сделаем всё, чтобы отплатить вам победами! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в Instagram*.

Португальская команда разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Хет-трик оформил Рамуш.

Марокко в 1/4 финала 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе сыграет с Португалией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее футболисты сборной Португалии отреагировали на то, что Роналду разрешили взять на чемпионат мира в Катаре своего менеджера.