Record: партнёры Роналду по сборной недовольны, что Криштиану взял с собой менеджера на ЧМ

Футболисты сборной Португалии отреагировали на то, что Криштиану Роналду разрешили взять на чемпионат мира в Катаре своего менеджера.

Игроки португальской национальной команды выразили недовольство появлением Рикарду Регуфе на ЧМ, поскольку менеджер посещает те места, в которые можно проходить только футболистам, сообщает Record.

Сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Хет-трик оформил Рамуш.

Криштиану начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте и не отметившись результативными действиями.

Марокко в 1/4 финала 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе сыграет с Португалией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Роналду будет в запасе Португалии на игру 1/4 финала ЧМ с Марокко.