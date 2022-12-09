A Bola: Роналду будет в запасе Португалии на игру 1/4 финала ЧМ с Марокко

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду начнёт четвертьфинальный матч с Марокко на скамейке запасных.

По информации A Bola, с первых минут на поле с Марокко выйдет нападающий Гонсалу Рамуш.

Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Хет-трик оформил Рамуш.

Криштиану начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте и не отметившись результативными действиями.

Марокко в 1/4 финала 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе сыграет с Португалией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал причину победы Португалии над Швейцарией в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре.