A Bola: Роналду будет в запасе Португалии на игру 1/4 финала ЧМ с Марокко
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду начнёт четвертьфинальный матч с Марокко на скамейке запасных.
По информации A Bola, с первых минут на поле с Марокко выйдет нападающий Гонсалу Рамуш.
Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Хет-трик оформил Рамуш.
Криштиану начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте и не отметившись результативными действиями.
Марокко в 1/4 финала 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе сыграет с Португалией. Игра начнётся в 18:00 мск.
Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал причину победы Португалии над Швейцарией в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре.